Esportes Gaming Brasil lança programa para fortalecer o "Jogo Responsável"

Com apoio do IAA e da EBAC, iniciativa reforça a cultura ética da empresa e integra uma série de treinamentos contínuos sobre o tema

"O projeto reforça nosso compromisso com o desenvolvimento constante e a responsabilidade no setor em que atuamos", diz Sophia Serak ( Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes Gaming Brasil, grupo responsável pelas marcas Esportes da Sorte e Onabet, realizou o Programa de Jogo Responsável – Aprender para Proteger. O treinamento envolveu 100% da equipe interna com foco na cultura corporativa ética e consciente.

Especialistas do Instituto de Apoio ao Apostador (IAA) e da Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo (EBAC) conduziram workshops práticos sobre prevenção à ludopatia, promoção do jogo consciente e manejo de situações sensíveis no cotidiano operacional. Todo o conteúdo foi fundamentado em evidências científicas, estudos de caso e protocolos internacionalmente reconhecidos de proteção ao usuário.



“O projeto reforça nosso compromisso com o desenvolvimento constante e a responsabilidade no setor em que atuamos. Queremos que cada colaborador atue como um agente ativo na promoção do jogo responsável, impactando positivamente clientes, parceiros e o próprio mercado”, afirma Sophia Serak, diretora de Pessoas do Esportes Gaming Brasil.



Ao capacitar colaboradores para identificar comportamentos de risco e oferecer orientação adequada, a iniciativa amplia a segurança dos clientes, alinha a operação às melhores práticas globais de Jogo Responsável e fortalece uma cultura interna de conformidade e sustentabilidade.

“Nosso cuidado com o jogo responsável é diário, tanto internamente com nossos funcionários quanto com nossos consumidores. Estar vinculado a entidades de referência como o IAA e a EBAC reforça nosso compromisso com as melhores práticas do setor”, comenta Ana Carolina Maçães, gerente de compliance do Esportes Gaming Brasil.