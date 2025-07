Trump está frustrado com ações do governo brasileiro, diz assessor da Casa Branca

Kevin Hassett afirmou ainda que Trump "tem autoridade para impor as tarifas se acreditar que as ações e políticas do Brasil são uma ameaça à segurança nacional"

Diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, Kevin Hassett ( Getty Images via AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está frustrado com as ações do governo brasileiro e com o andamento das negociações comerciais entre os dois países, segundo declarou o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, em entrevista à rede norte-americana ABC.

Hassett explicou que a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros tem como objetivo estimular a produção interna dos Estados Unidos. Ele afirmou ainda que Trump “tem autoridade para impor as tarifas se acreditar que as ações e políticas do Brasil são uma ameaça à segurança nacional”.

O assessor mencionou que, nesse cenário, o presidente norte-americano pode recorrer à Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, que permite adoção de medidas unilaterais em casos considerados sensíveis à segurança do país.

Ainda segundo Hassett, Trump já analisou propostas de acordos comerciais com outros países, mas entende que precisam ser aprimoradas para se chegar a um consenso. O tarifaço, segundo ele, faz parte de uma estratégia global do governo norte-americano.