Adolescente que matou pais e irmão se inspirou em jogo de terror da internet, diz polícia

O adolescente teria sido contrariado sobre ir a um encontro em outro estado. O adolescente, então, pegou a arma do pai e atirou contra as vítimas (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O adolescente de 14 anos que matou os pais e o irmão de 3 anos se inspirou em um jogo de terror para praticar os crimes, segundo a polícia. O game retrata um casal de irmãos em uma relação incestuosa que assassina os pais, tem personagens que foram citados pelo rapaz e por sua namorada, de 15 anos, como se fossem os pais dele.

Além do incesto, o jogo mostra assassinatos e cenas de canibalismo. Ambos os jovens foram apreendidos. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos adolescentes.

Os assassinatos ocorreram no sábado, 21, em Itaperuna, no Rio de Janeiro. O adolescente esperou a família dormir. Atirou nos pais e na criança, usando um revólver do pai. Depois, escondeu os cadáveres em uma cisterna.

O delegado Carlos Augusto Guimarães, da 143.a Delegacia de Itaperuna, que investiga o caso, diz que os adolescentes se referiam às vítimas usando nomes de personagens do game. “Eles não jogavam esse jogo, mas eram fãs e tinham acesso pelos canais da internet. É um jogo com conteúdos muito violentos”, diz.

Conforme o delegado, algumas postagens dos adolescentes em seus perfis já faziam referências a conteúdos violentos do jogo. “Analisamos os perfis onde dá para perceber essa exposição de conteúdos violentos, inclusive o conhecimento de um filme que fala de assassinatos e mortes.”

As conversas também revelam que o distanciamento entre eles, imposto pelos pais, incomodava o casal e esta foi uma das motivações para os homicídios. A outra, segundo o delegado, foi a ganância do adolescente, que pretendia ficar com o dinheiro da venda de um carro e de um imóvel da família.

A investigação apontou que a garota teve participação ativa. Segundo o delegado, ela sugeriu que o adolescente mostrasse que “era homem” e fizesse algo para vê-la pessoalmente, o que foi interpretado pela polícia como chantagem emocional.

Os dois se conheceram há seis anos - quando tinham cerca de 8 anos - por meio de jogos online e, com o tempo, passaram a namorar virtualmente. O relacionamento ficou mais intenso há cerca de um ano. A garota mora em Água Boa, no Mato Grosso, a 1 8 mil quilômetros de Itaperuna.

Segundo o delegado, os pais proibiam o contato entre eles. “Houve um ultimato acerca do término do relacionamento, caso não se encontrassem pessoalmente, dado pela adolescente”, disse. Isso teria levado o rapaz a tentar conseguir dinheiro a qualquer custo", diz o delegado.

A investigação revelou que a jovem acompanhou a execução do casal e da criança pela internet. Após o adolescente ter atirado no pai, ela incentivou-o a matar a mãe. O casal chegou a fazer contagem regressiva antes de ele fazer o disparo.

Depois dos assassinatos, os dois passaram a discutir o que iam fazer com os corpos e chegaram a fazer brincadeiras sobre a situação. Conforme o delegado, eles falaram em picar os cadáveres, queimar os corpos ou dar para os porcos. A ideia de jogar na cisterna foi do rapaz.

Ainda segundo a investigação, os dois continuaram conversando depois dos crimes. Em uma das mensagens a jovem diz: “Nunca pensei que alguém faria isso por mim.” O adolescente sugeriu que a garota também matasse a mãe e até cogitou viajar a Água Boa com o revólver do pai para isso.

Conforme o delegado de Itaperuna, o caso está esclarecido. “A investigação aqui já se encerrou. Temos a autoria, o casal de adolescentes, as perícias e a materialidade dos crimes (como são dois menores de idade, são atos infracionais). Ele vai responder por ter planejado e executado e ela, por ter participado do planejamento e execução de forma virtual. Vão responder pelos homicídios e ocultação de cadáver”, diz.

O adolescente está internado desde o dia 19 no Centro de Socioeducação de São Fidélis, no Rio. A garota foi apreendida em Mato Grosso na noite da segunda-feira, 30, e está à disposição da justiça.