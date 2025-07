Corpo de Juliana Marins será cremado na sexta-feira (4); detalhes do velório são divulgados

Nova autópsia foi realizada no Rio de Janeiro

Juliana Marins (Foto: resgatejulianamarins/Instagram)

O corpo de Juliana Marins, de 26 anos, será velado nesta sexta-feira (4/7), no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A cerimônia está prevista para começar às 10h e durar até 12h. Nesse período, será aberto ao público. Depois, a cerimônia se torna restrita a familiares e amigos, sendo finalizada às 15h. O corpo será cremado.



Juliana morreu após cair no vulcão Rinjani, na Indonésia, no último dia 21 de junho. A chegada do corpo ao Brasil aconteceu nessa terça-feira (1º/7).

Na manhã desta quarta-feira (2/7), uma nova autópsia foi realizada no Instituto Médico-Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio de Janeiro. A expectativa é esclarecer pontos ainda nebulosos sobre o óbito.

