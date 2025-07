Marina volta a sofrer ataques no Congresso: "Adestrada" e "vergonha" (Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, participa, nesta quarta-feira (2/7), de uma tensa audiência na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Ela foi convocada, ao invés de convidada. Nestes casos, a presença é obrigatória.

Marina voltou a ser alvo de ofensas de parlamentares de oposição durante a audiência. Evair Vieira de Melo (PP-ES) afirmou que a ministra tem “comportamento de adestrada” e é “mal-educada”, enquanto o deputado Zé Trovão (PL-SC) disse que Marina seria “uma vergonha como ministra”.

Marina disse ter feito “uma longa oração” pela manhã, antes de comparecer à comissão. “Pedi a Deus para me dar calma, porque eu sabia que depois do que aconteceu no Senado as pessoas iam achar muito normal fazer o que está acontecendo, aqui em um nível piorado, mas acho que Deus me ouviu, porque eu estou em paz.”

