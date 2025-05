"Me senti desrespeitada fazendo meu trabalho", diz Marina sobre ataques em comissão

Ministra do Meio Ambiente deixou sessão da Comissão de Infraestrutura da Casa mais cedo depois de um senador dizer que não a respeitaria

MINISTRA DO MEIO AMBIENTE

Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Geraldo Magela/Agência Senado)

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse nesta terça-feira (27/5) que se sentiu desrespeitada “fazendo meu trabalho” na Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado Federal. A declaração se deu horas depois de a ministra deixar a Comissão de Infraestrutura do Senado após ser atacada pelos senadores.



Marina participava do colegiado como convidada para debater unidades de conservação no estado do Amapá. A reunião se encerrou depois de dois momentos de tensão: primeiro, o senador Marcos Rogério (PL-RO) pediu para que ela se colocasse “no seu lugar” e, depois, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) declarou que como ministra ela não merecia respeito.

“Eu me senti agredida fazendo o meu trabalho. Eu fui chamada para mostrar tecnicamente de que as unidades de conservação que estão sendo propostas lá para o estado do Amapá, que elas não afetam o empreendimento que está sendo licenciado”, declarou a ministra a jornalistas.

Veja o vídeo do momento em que Marina Silva se retira da audiência:

???????? Marina Silva se retira de audiência após ser alvo de senadores.



O presidente da Comissão de Infraestrutura, Marcos Rogério (PL-RO), mandou a ministra “se pôr no seu lugar”, enquanto o senador Plinio Valério (PSDB-AM) disse que Marina merecia respeito como mulher, mas não como… pic.twitter.com/wzvFiFF1u1 — Eixo Político (@eixopolitico) May 27, 2025

Confira as informações completas no Metrópoles.