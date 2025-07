"Não posso reclamar do Congresso", diz Haddad em meio à crise do IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante audiência pública conjunta, promovida pelas comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (Lula Marques/Agência Brasil)

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad está na Argentina e usou tom conciliador ao comentar derrubada do decreto do IOF pelo Congresso

O parlamento aprovou o projeto de decreto legislativo (PDL) que susta o decreto do governo para revisão das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Como resposta, o Executivo acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) a fim de rever a medida.

“Eu não posso reclamar do Congresso, nunca fiz isso. Há dois anos e meio que estou levando a agenda econômica para a frente, com apoio do Congresso. Nunca neguei que o Congresso tenha direito de alterar as proposições do governo. É da democracia”, disse Haddad em Buenos Aires, para onde viajou com o objetivo de encontrar com ministros da Fazenda dos países-membros do Mercosul.

