Esportes da Sorte transforma São João em experiências imersivas

Com forte presença nas celebrações populares brasileiras, o Esportes da Sorte aposta nas festas de São João como grande momento de experiência de marca, proximidade regional e entretenimento para o público. Ao todo, a empresa patrocina 31 festas juninas em 27 cidades das regiões Nordeste e Sudeste, com ativações pensadas para gerar conexão genuína com o público, envolver influenciadores e ampliar o envolvimento da marca com a cultura por diferentes canais durante o mês junino.

“Estar nos grandes eventos juninos é conectar a marca com as emoções e memórias do público. Nosso objetivo é ir além do branding e entregar experiências autênticas, que respeitam as particularidades culturais de cada região e reforçam nossa intenção de valorizar e fortalecer vínculos”, destaca Sofia Aldin, CMO do Esportes Gaming Brasil, grupo responsável pela marca.

As experiências promovidas pela marca ocupam espaços temáticos que misturam o tradicional e o contemporâneo. Um dos destaques é a Vila da Sorte, que reúne jogos clássicos da época com ambientações instagramáveis, como a Pescaria da Sorte, Argola da Sorte e a Barraca do Beijo. Sala de Reboco, igreja cenográfica e trios de forró pé-de-serra complementam as ativações que reforçam o mote “Duvido você não se divertir”.

Todas as áreas de cenografia contam com ilustrações assinadas pelo artista pernambucano Perron Ramon, que combina xilogravura, cores vibrantes e elementos da cultura popular com a identidade visual da marca. Promotores complementam os cenários com apresentações e distribuição de brindes personalizados como chapéu de cangaceiro, chapéu de peão, lenço de pescoço e mais itens característicos da festividade.

O projeto contempla ainda ampla cobertura de conteúdo nas redes sociais, com o apoio de 20 influenciadores locais e nacionais — como Mari Menezes, Gordão da XJ, Tília, Disbocuda, Eduarda Gutierrez, entre outros.

Os criadores mostram as ativações em tempo real tanto nos próprios perfis quanto nos canais da marca.Além do digital, a campanha tem veiculação em TV aberta e regional, rádio, OOH nas rodovias de acesso às cidades anfitriãs e mídia programática em display e vídeo durante todo o mês de junho.

“Investimos um percentual estratégico do nosso orçamento de marketing para transformar o São João em uma plataforma viva de relacionamento com milhões de brasileiros. Nosso propósito vai muito além do entretenimento. Queremos valorizar a cultura, injetar energia na economia local e deixar uma marca emocional nas pessoas”, reforça Sofia Aldin.