Esportes da Sorte patrocina São João no Nordeste e Sudeste

Marca cria ambientes temáticos e leva experiências interativas às principais festas juninas do país

A valorização da cultura popular é uma forma de se conectar ainda mais com seu o público (Divulgação)

Reconhecido como um dos maiores apoiadores das festas populares do país, o Esportes da Sorte, marca do grupo Esportes Gaming Brasil, patrocina 31 festas de São João em 27 cidades das regiões Nordeste e Sudeste. A ação fortalece a estratégia da marca de se conectar com o público por meio da valorização das manifestações culturais brasileiras.

Ao todo, são 25 festas promovidas por prefeituras e outras seis realizadas por organizadores privados, espalhadas pelos estados da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e São Paulo. As celebrações devem reunir mais de 7,6 milhões de pessoas ao longo do mês de junho.

O aporte aos festejos juninos está alinhado ao posicionamento “Duvido você não se divertir”, além de reforçar a presença da marca em um dos períodos mais relevantes para a economia da cultura nacional — que, segundo o Ministério do Turismo, movimentou cerca de R$ 2 bilhões em 2024.

Muito além da exposição, o Esportes da Sorte aposta em experiências memoráveis. Todos os eventos contarão com cenografia assinada pelo artista pernambucano Perron Ramon, que retrata nas peças a força da xilogravura e da estética armorial, dialogando diretamente com o imaginário nordestino.

Entre as ativações, destaque para a Vila Junina, um espaço temático que mistura elementos tradicionais com experiências interativas. Pescaria da Sorte, Barraca do Beijo e Argola da Sorte relembram os jogos clássicos da festividade.

Além disso, os eventos contarão com ambientações como a Igrejinha, Sala de Reboco e Sanfona Gigante, pensados para proporcionar momentos inesquecíveis e fotos instagramáveis. Trios pé-de-serra itinerantes e equipes de promoção completam as ativações, com distribuição de chapéus de cangaceiro, lenços de pescoço, copos personalizados e mais brindes personalizados.

“Somos uma marca nordestina de nascença e entendemos que o São João não é apenas entretenimento, é geração de renda, fomento ao turismo e, principalmente, orgulho cultural. O investimento reforça nosso compromisso com as regionalidades e com o fortalecimento da cultura popular brasileira”, destaca Sofia Aldin, CMO do Esportes Gaming Brasil, grupo que mantém a marca.

Para ampliar a visibilidade do projeto, a marca aposta em uma cobertura ativa nas redes sociais, com mais de 20 influenciadores locais e convidados nacionais, que mostrarão as experiências em tempo real. Paralelamente, veicula campanha em TVs abertas e regionais, rádios, OOH nas principais rodovias de acesso às cidades anfitriãs e mídia programática em display e vídeo durante todo o mês de junho.