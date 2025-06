Criança de 2 anos brinca com a arma do pai, dispara e mata a mãe no MS

O caso aconteceu em Rio Verde do Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, e foi registrado por câmeras de segurança

Criança brincando com a arma do pai antes de atirar na mãe (Reprodução/X)

Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que uma criança, de apenas dois anos, ao manusear arma de fogo do pai, apertou o gatilho e o disparo acidental atingiu sua mãe, identificada como Deborah Rodrigues Monteiro, de 27 anos, na noite desta sexta-feira (13/6), em Rio Verde do Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul. O equipamento de monitoramento registrou a tragédia, momento que a mãe estava sentada, junto ao marido, na varanda da casa.

Conforme informado pela Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso, a vítima foi atingida no braço e no tórax, sendo socorrida e encaminhada ao hospital da cidade, entretanto, apesar dos esforços médicos, não resistiu aos ferimentos, vindo à óbito.

Na residência foram apreendidos a arma usada, uma pistola Glock modelo 45, calibre 9x19mm, um carregador, quatro munições intactas da marca CBC e 15 munições da marca S&B, sendo quatorze intactas e uma deflagrada.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.