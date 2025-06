Triplo homicídio é registrado em residência no bairro de Nova Desciberta

DHPP (Paulo Paiva/DP)

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Capital, registrou na manhã deste sábado (14) um triplo homicídio no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. As vítimas, dois irmãos de 18 e 19 anos e um terceiro homem ainda não identificado, foram mortos a tiros dentro de uma residência. De acordo com a corporação, os três não resistiram e morreram no local.

Um inquérito policial foi instaurado para investigar as circunstâncias do crime, assim como identificar os autores dos disparos. A Delegacia de Homicídios ficará responsável pela apuração do caso, que ainda está em estágio inicial. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre possíveis suspeitos.