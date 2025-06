Deputada democrata é morta a tiros em ataque nos EUA; senador fica ferido

A deputada estadual de Minnesota, nos Estados Unidos, Melissa Hortman, e seu marido, Mark Hortman, foram assassinados na manhã deste sábado (14). (Reprodução/Redes Sociais)

Um homem matou uma congressista estadual democrata e seu marido e feriu outro congressista em um ataque direcionado em Minnesota, no norte dos Estados Unidos, disseram as autoridades. O governador Tim Walz afirmou que o ataque às casas dos congressistas em duas localidades próximas a Minneapolis "parece ser um assassinato com motivação política". O atirador continua foragido e uma operação de busca foi iniciada, informou a polícia.

A congressista estadual Melissa Hortman e seu marido, Mark, foram mortos em casa, disse Walz em uma coletiva de imprensa. O senador estadual John Hoffman e sua esposa, Yvette, foram feridos a tiros, disse o governador, com a voz embargada pela emoção. Ele acrescentou que eles foram hospitalizados e submetidos a cirurgias. "Este foi um ato de violência política direcionada", disse Walz. "O diálogo pacífico é a base da nossa democracia. Não resolvemos nossas diferenças com violência ou à mão armada", disse ele.

O medo da violência política tem crescido nos Estados Unidos desde que o presidente republicano, Donald Trump, iniciou seu segundo mandato na Casa Branca em janeiro. O país está mergulhado em profundas divisões políticas. Os democratas criticam Trump por sua política imigratória drástica, seus ataques à educação e à imprensa, e a percepção de que ele viola os limites do poder Executivo com uma agenda ultraconservadora.

"Neste momento crítico em que nos encontramos, este trágico evento aqui em Minnesota deve servir de lembrete para todos nós", disse Walz. "A democracia e os debates nos corredores do Congresso, nas câmaras estaduais e nos conselhos escolares são uma forma de resolver as nossas diferenças pacificamente e levar a sociedade a um lugar melhor", insistiu.