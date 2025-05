Fábio de Melo 'está a um passo de desistir' após polêmica em cafeteria

Padre Fábio de Melo (Foto: Divulgação)

O padre Fábio de Melo utilizou seu perfil no Instagram nessa terça-feira, 20, para desabafar sobre os ataques que vem sofrendo nas redes sociais. A situação ocorre em meio a repercussão de um episódio ocorrido entre ele e um ex-gerente da cafeteria Havanna em Joinville, Santa Catarina, dentro do estabelecimento.

"As pessoas querem odiar. A qualquer custo, querem odiar. Por qualquer motivo. Elas precisam eleger um foco para a manifestação de seus lados sombrios", escreveu o padre. Ele também mencionou que, mesmo ao fazer uma homenagem à sua mãe, é alvo de comentários ofensivos, que desqualificam sua vida, ferem sua honra e atentam contra a sua verdade.

"É tão desproporcional a medida que se estabelece entre o que 'realmente aconteceu e o ataque' que nós chegamos à conclusão de que as pessoas não querem a verdade", lamentou. Em seguida, afirmou: "Eu estou a um passo de desistir".

Entenda a polêmica

A polêmica teve início na última semana, após Fábio de Melo relatar que se sentiu desrespeitado por um gerente ao tentar comprar um doce de leite em uma unidade da cafeteria Havanna, em Joinville.

Segundo o padre, o preço anunciado nas prateleiras era inferior ao valor cobrado no caixa, e o funcionário não demonstrou disposição para resolver o problema. "Ele veio e falou alto, pra todo mundo ouvir: ‘O preço é este. Quem quiser levar, que leve, não posso mudar no meu sistema’", relatou.

Após a reclamação do padre, Jair José Aguiar da Rosa foi desligado da cafeteria. Em entrevista ao portal IG, Jair Rosa afirmou estar abalado e temeroso diante da repercussão. "Do nada tem um país todo te massacrando, falando mal de você. E você entra nas redes sociais, os comentários são todos maldosos. Escutaram a versão do padre e ficou por isso mesmo. Estou muito abalado emocionalmente", disse ele.

O ex-funcionário nega ter destratado o padre e alega que o episódio envolveu um rapaz que o acompanhava. "Nunca houve uma conversa direta entre nós", afirmou.

Em nota publicada no Instagram, a Havanna reconheceu falhas no atendimento ao padre Fábio de Melo e afirmou ter pedido desculpas a ele. A empresa também disse estar tomando medidas internas para reforçar seus padrões e evitar novos episódios semelhantes.

Após o desfecho do gerente, o padre declarou que o desrespeito não foi pessoal, mas uma violação do Código de Defesa do Consumidor. "Lamento muito que ele tenha sido demitido, não sei o histórico dele, como ele liderava a loja. Só dei o testemunho que nenhum estabelecimento comercial está acima da Lei do Direito do Consumidor", disse.