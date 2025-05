Torre de 650 anos desaba na China e turistas escapam por pouco

Imagens do momento em que a torre colapsa foram divulgadas por internautas (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A Torre de Tambor, no Condado de Fengyang, na cidade de Chuzhou, na China, desabou na última segunda-feira (19/5). Imagens divulgadas na rede social X mostram turistas se afastando do monumento no momento em que ele cai. A causa do acidente está sob investigação.

A torre foi construída em 1375, há 650 anos, sendo a maior construção de tambores existente na China, de acordo com a mídia local. Sua base remanescente é a maior do tipo na China, com 72 metros de comprimento e 15,8 metros de altura.

A parte superior do edifício foi reconstruída em 1995 e, em setembro de 2023, foi iniciado um projeto de renovação no valor de 3,41 milhões de yuans (cerca de US$ 470 mil).

