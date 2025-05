Alceu, Fernanda Torres e mais artistas recebem Ordem do Mérito Cultural

20.05.2025 - A Atriz, Fernanda Torres e o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e a durante a cerimônia de Entrega da Ordem do Mérito Cultural, no Palácio Gustavo Capanema. Rio de Janeiro - RJ. Foto: Ricardo Stuckert / PR (Ricardo Stuckert)

Artistas como Xuxa, Fernanda Torres, Ary Fontoura e Preta Gil receberam uma honraria do Ministério da Cultura, a Ordem do Mérito Cultural (OMC), nesta terça-feira, 20. A premiação foi entregue pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a intenção de condecorar personalidades com "relevantes contribuições prestadas à cultura brasileira."

Fernanda Torres, uma das homenageadas com a medalha Grã-Cruz, esteve junto de Walter Salles e Marcelo Rubens Paiva, que também receberam a honraria. Eles relembraram Eunice Paiva, mãe do escritor cuja história de vida foi o enredo do filme Ainda Estou Aqui, que concedeu um Oscar de Melhor Filme Internacional ao Brasil.

A OMC possui três graus de medalhas, sendo a Grã-Cruz de maior distinção. Também foram entregues medalhas de Comendador (para contribuições de destaque) e Cavaleiro (para contribuições relevantes em sua área), bem como a premiação de entidades envolvidas com a produção de cultura no Brasil.

Ao todo, mais de 110 artistas e personalidades foram homenageados.

Gilberto Gil recebe prêmio em nome da filha

Preta Gil, que também foi homenageada, não compareceu à entrega, pois está nos Estados Unidos para o tratamento de um câncer que descobriu em 2023. Seu pai, Gilberto Gil, foi quem a representou durante a cerimônia. Nas redes sociais, Preta repostou um registro em que o pai aparece recebendo o prêmio: "Para você, Preta Gil. Um grito, a cura."

Confira a lista completa de artistas que receberam homenagens na OMC

- Alaíde Costa Silveira Mondin Gomide - Alaíde Costa

- Alceu Paiva Valença - Alceu Valença

- Aldir Blanc Mendes - Aldir Blanc

- Alcione Dias Nazareth - Alcione

- Alice Ruiz Schneronk - Alice Ruiz

- Antônio Bispo dos Santos - Nêgo Bispo

- Antonio Carlos Liberalli Bellotto - Tony Bellotto

- Antônio Luiz Júnior - Rappin Hood

- Antônio Viana Gomes - Tony Tornado

- Armando da Costa Macedo - Armandinho

- Arlindo Domingos da Cruz Filho - Arlindo Cruz

- Ary Beira Fontoura - Ary Fontoura

- Asfilófio de Oliveira Filho - Dom Filó

- Bárbara Raquel Paz - Bárbara Paz

- Bemvindo Pereira de Sequeira - Bemvindo Sequeira

- Camila Pitanga Manhães Sampaio - Camila Pitanga

- Clóvis Dias Júnior - Clóvis Júnior

- Dalton Jérson Trevisan - Dalton Trevisan

- Dalva Damiana de Freitas - Dona Dalva Damiana de Freitas

- Damasceno Gregório dos Santos - Mestre Damasceno

- Daniel Munduruku

- Danilo Miranda (in memoriam)

- Denilson Baniwa

- Durval de Lima - Xororó

- Eliane Lima dos Santos - Eliane Potiguara

- Elisa Lucinda Campos Gomes - Elisa Lucinda

- Elizabeth Mendes de Oliveira - Bete Mendes

- Elizabeth Santos Leal de Carvalho - Beth Carvalho

- Elomar Figueira Mello - Elomar

- Espedito Veloso de Carvalho - Mestre Espedito Seleiro

- Euclides Fagundes Filho - Bagre Fagundes

- Fernanda Pinheiro Torres - Fernanda Torres

- Flora Nair Giordano Gil Moreira - Flora Gil

- Francisco César Gonçalves - Chico César

- Francisco Díaz Rocha - Chico Díaz

- Geová Alves da Silva - Pai Geová

- Gregorio Byington Duvivier - Gregório Duvivier

- Harildo Esteves Déda - Harildo Déda

- Heloísa Perlingeiro Périssé de Farias - Heloísa Périssé

- Igor Faria

- Ionete da Silveira Gama - Dona Onete

- Iranette Ferreira Barcellos - Tia Surica

- Isaura Garcia (in memoriam)

- Isabel Casimira Gasparino - Rainha Belinha do Congado de Minas Gerais

- Jaider Esbell

- Rosângela Lula da Silva - Janja

- João Carlos Gandra da Silva Martins

- Joaquim Francisco de Assis Brasil - Assis Brasil

- Jorge Alberto Furtado - Jorge Furtado

- José Lima Sobrinho - Chitãozinho

- Jurema de Sousa Machado

- Kleber Lucas Costa - Kleber Lucas

- Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni - Laura Cardoso

- Leandro Roque de Oliveira - Emicida

- Leci Brandão da Silva - Leci Brandão

- Léa Lucas Garcia de Aguiar - Léa Garcia

- Lia Rodrigues dos Santos - Lia Rodrigues

- Lilia Katri Moritz Schwarcz - Lilia Schwarcz

- Liniker de Barros Ferreira Campos - Liniker

- Lucely Morais Pio - Lucely Pio

- Luís Lázaro Sacramento de Araújo Ramos - Lázaro Ramos

- Luiz Fernando de Almeida

- Lucinete Ferreira - Anastácia

- Maeve Jinkings Melo Silva - Maeve Jinkings

- Marcelo Rubens Beyrodt Paiva - Marcelo Rubens Paiva

- Maria Carlota Fernandes Bruno

- Maria Cristina Teixeira Pereira - Cristina Pereira

- Maria da Conceição Evaristo de Brito - Conceição Evaristo

- Maria da Graça Xuxa Meneghel

- Maria José Motta de Oliveira - Zezé Motta

- Maria Madalena Correia do Nascimento - Lia de Itamaracá

- Maria Rita Camargo Mariano - Maria Rita

- Marília Dias Mendonça - Marília Mendonça

- Marilena de Souza Chauí - Marilena Chauí

- Martinho José Ferreira - Martinho da Vila

- Mateus Aleluia Lima - Mateus Aleluia

- Mayara Lauana Pereira e Vieira do Prado - Lauana Prado

- Moacyr da Luz Silva - Moacyr Luz

- Mônica Garcia Assis - Mônica Martelli

- Ney de Souza Pereira - Ney Matogrosso

- Nicete Xavier Miessa - Nicette Bruno

- Nilcedes Soares de Magalhães - Glória Menezes

- Odair José de Araújo - Odair José

- Orlando Péricles Brito de Oliveira - Orlando Brito

- Osmar do Amaral Barbosa - Osmar Prado

- Othon José de Almeida Bastos - Othon Bastos

- Paula Lima

- Paula Mafra Lavigne - Paula Lavigne

- Paulo César Pereira de Oliveira - Bàbá Paulo Ifatide

- Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros - Paulo Gustavo

- Paulo Leminski Filho - Paulo Leminski

- Paulo Sérgio Betti - Paulo Betti

- Paulo Vieira da Silva - Paulo Vieira

- Preta Maria Gadelha Gil Moreira - Preta Gil

- Rafael Diogo dos Santos - Rafa Rafuagi

- Rita de Cássia Ribeiro - Rita Benneditto

- Roberta Varella de Sá - Roberta Sá

- Rogéria Holtz

- Romualdo Rosário da Costa - Mestre Moa do Katendê

- Rosa Lúcia Benedetti Magalhães - Rosa Magalhães

- Sérgio Vaz

- Silvio Tendler - Sidnei Tendler

- Teresa Cristina Macedo Gomes - Teresa Cristina

- Thalma de Freitas

- Valdeck Costa de Oliveira - Valdeck de Garanhuns

- Valdir Calado - Mestre Dico

- Vilma Melo

- Vladimir Carvalho da Silva - Vladimir Carvalho

- Wallace Pato

- Walter Moreira Salles Júnior - Walter Salles

- Zélia Cristina Duncan Gonçalves Moreira - Zélia Duncan

- Zezé Motta