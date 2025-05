Brunna Gonçalves revela que não teve o parto que sempre sonhou

Brunna Gonçalves fala sobre parto de Zuri, sua filha com Ludmilla/Reprodução/Instagram

Brunna Gonçalves publicou uma série de vídeos no Instagram para contar aos seguidores sobre o parto de Zuri, fruto do relacionamento com Ludmilla. A dançarina revelou que sempre sonhou em ter um parto normal, mas pouco antes do momento, a bebê sentou e ela precisou passar por uma cesárea.

“Era meu desejo, fiz tudo que pude, que estava ao meu alcance. Fiz fisioterapia pélvica, pilates, tudo para ajudar na hora, só que isso não depende de mim. Até minhas 33 semanas, antes de vir para cá, fiz minha ultrassonografia e ela estava normal, de cabeça para baixo, pronta para encaixar”, declarou.

A esposa de Ludmilla contou que, na primeira ultrassonografia feita em Miami, nos Estados Unidos, a bebê havia desvirado. “Isso é difícil de acontecer, mas não é impossível e aconteceu comigo. Ela desvirou e sentou. Tentamos fazer de tudo para a Zuri desvirar, só que a linda não queria. Um parto normal, natural, de uma criança pélvica é muito perigoso”, completou.

