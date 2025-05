Pernambucano filho de faxineira se forma em universidade dos EUA

Fred Ramon se forma no curso de Ciências da Computação, na Whittier College, nos Estados Unidos./Instagram

Depois de superar muitos desafios, o pernambucano Fred Ramon acaba de se formar no curso de Ciências da Computação pela faculdade Whittier College, que fica no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. O jovem de 24 anos, filho de faxineira, chamou a atenção da mídia nacional quando abriu uma vaquinha virtual no final de 2023 para arrecadar dinheiro e custear os semestres finais da sua graduação.

“Eu me formo por aqueles que não puderam pagar a faculdade, mas nunca desistiram. A luta de vocês alimenta a minha", escreveu Fred em post do Instagram. De origem humilde, o pernambucano cresceu na periferia de Jaboatão dos Guararapes, onde passou a estudar para os exames de diversas universidades norte-americanas em 2020, durante a pandemia da Covid-19.

Como resultado, foi aprovado em 9 instituições, entre as quais escolheu cursar a Whittier College, onde ganhou bolsa de 70% do valor total. Os outros 30% eram pagos por um programa filantrópico que não pode dar continuidade ao benefício a partir de 2024. A partir de então, Fred Ramon passou a promover vaquinhas virtuais para arrecadar o valor restante necessário.