Ao Giro, Reynaldo Gianecchini fala sobre Recife e os rumos da carreira

Gianecchini contou que se impressiona com a força cultural do Estado e definiu o público pernambucano como "gente de grandes artistas"

Ao Giro, Reynaldo Gianecchini contou que se impressiona com a força cultural do Estado e definiu o público pernambucano como "gente de grandes artistas". (Heudes Regis/RioMar Recife)

Reynaldo Gianecchini participou, nesta terça-feira (22), do RioMar Life & Fashion, realizado no Cinemark Prime do Shopping RioMar, no Pina. O ator foi convidado para um bate-papo conduzido pela modelo Fernanda Motta, em que falou sobre carreira, projetos e a relação com Pernambuco.

Ao Giro, Gianecchini contou que se impressiona com a força cultural do Estado e definiu o público pernambucano como “gente de grandes artistas”. Apesar de admitir que ainda conhece pouco Pernambuco, disse que se sente acolhido quando vem por aqui e revelou vontade de explorar mais a cultura local.

Sobre o Carnaval, lembrou que já viveu a folia no estado e confessou que, apesar de estar mais recluso nos últimos anos, mantém a vontade de voltar e conhecer melhor a festa.











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Cada vez mais distante da imagem de galã que marcou parte da carreira, o ator também falou sobre os próximos desafios profissionais. Longe das novelas desde quando participou de A Dona do Pedaço (2019), Gianecchini afirmou que o público não deve esperar um retorno ao formato, até porque seus novos desafios estão no teatro e nas produções para streaming.