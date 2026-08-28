Janja completa 60 anos e ganha declaração de Lula: "Meu amor"
Na publicação, o presidente Lula celebrou a vida da primeira-dama e destacou a parceria do casal
Publicado: 28/08/2026 às 12:37
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao lado da primeira dama, Janja Lula da Silva. (Ricardo Stuckert/PR)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para homenagear a esposa, a socióloga Janja da Silva, que completou 60 anos nesta quinta-feira (27). No post, ele celebrou a vida da primeira-dama e destacou a parceria dos dois.
“Hoje é aniversário da Janjinha. Feliz aniversário, meu amor!”, escreveu Lula. Na mensagem, o presidente também agradeceu por ter Janja ao seu lado, compartilhando sonhos, alegrias e a luta por um Brasil mais justo.
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