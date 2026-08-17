Fã borda camisa para João Gomes e cantor usa peça em show: 'Um dos artistas que mais admiro'

O cantor João Gomes vestiu a camisa em show na Festa da Padroeira Nossa Senhora do Amparo, na Barra de Maricá, no Rio de Janeiro

João Gomes vestiu a peça durante apresentação na Festa da Padroeira Nossa Senhora do Amparo, na Barra de Maricá, no Rio de Janeiro. (Reprodução/Redes Sociais (@yurifontes7))

Fã de João Gomes, o artesão Yuri Fontes tinha o sonho de presentear o cantor pernambucano. Ele bordou uma camisa para o artista, que vestiu a peça em seu show na Festa da Padroeira Nossa Senhora do Amparo, na Barra de Maricá (RJ), na última quinta-feira (13).

O jovem publicou o momento em suas redes sociais e ficou surpreso ao descobrir que o cantor subiu ao palco vestindo o seu presente.

"Quando a gente sonha e emana amor, o mundo retribui. (...) Sonhei em fazer uma camisa com o meu trabalho e afeto para um dos artistas que mais admiro e que faz parte de muitos momentos importantes da minha vida", publicou.







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Nas redes sociais, o momento recebeu diversos comentários positivos dos usuários. "Menino, imagine a emoção de ver João Gomes usando no show a blusa que tu acabaste de dar pra ele", comentou uma internauta na publicação. "Vi João Gomes com a camisa e pensei: 'ele tá se vestindo tão bem ultimamente!'", disse outra.