Em leilão, Neymar arrecada 25 milhões em 24 horas

O cetro do Rei Pelé, joia criada pelo designer Pedro Yossef em homenagem ao ex-jogador, foi o item que recebeu o maior lance da noite

Neymar provoca 'Guru das Copas' após vitória do Brasil sobre o Japão. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O jogador Neymar Júnior arrecadou cerca de R$ 21 milhões na noite de segunda-feira (4), durante a sexta edição do leilão beneficente do seu instituto, que aconteceu no Suhai Music Hall, em São Paulo.

O cetro do Rei Pelé, joia criada pelo designer Pedro Yossef em homenagem ao ex-jogador, foi o item que recebeu o maior lance da noite, sendo vendido por R$ 1,2 milhão.

Um dos momentos que mais chamou a atenção do público durante o evento foi quando o influenciador Lucas Tylty pagou R$ 550 mil para garantir um story publicado no perfil oficial de Neymar.

O evento reuniu empresários e celebridades com o objetivo de arrecadar recursos para o Instituto Projeto Neymar, fundado em 2012. Localizada em Praia Grande (SP), a associação sem fins lucrativos oferece auxílio a crianças, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social por meio da educação, do esporte e da saúde.