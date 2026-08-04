Neymar critica a imprensa: "Vai adoecer todos os jogadores de futebol"

Neymar, atacante do Santos (Raul Baretta / Santos FC)

Neymar participou do leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, evento que acontece nesta segunda-feira (3), no Suhai Music Hall, em São Paulo. Antes do início, o jogador de 34 anos criticou a postura da imprensa brasileira na divulgação de notícias envolvendo o atacante do Santos.

"Boa parte da imprensa vai adoecer todos os jogadores de futebol É a profissão mais conhecida no Brasil, é a mais atacada. Então, eu acho que tem que tomar um pouco mais de cuidado com as palavras, com as notícias que soltam, porque a maioria delas não tem verdade", desabafou o atleta.

"O psicológico do jogador é forte, o meu eu acho que é bem forte por sinal. Mas nem todos são assim, uns sofrem mais, outros sofrem menos. Então, só peço que se responsabilizem mais pelas suas palavras, porque é muito fácil ter um microfone na mão e falar o que quer", completou.

Neymar volta aos gramados já nesta terça-feira (4) para o jogo de volta da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Às 21h30 (de Brasília), o Santos visita o Remo no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). A partida de ida terminou empatada por 0 a 0.