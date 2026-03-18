Anderson é a aposta de Flávio Bolsonaro para o Senado em Pernambuco

Anderson garantiu que aceita o desafio (Reprodução)

Pré-candidato a senador, o presidente do PL em Pernambuco, Anderson Ferreira, foi convocado, nesta quarta-feira (18), a entrar na disputa pelo senador Flávio Bolsonaro, que concorrerá à Presidência da República pela sigla liberal. A conversa ocorreu em Brasília, onde dirigentes do PL de todo o País estiveram reunidos para traçar a estratégia visando às eleições deste ano. Anderson garantiu que aceita o desafio.

“Estou em uma missão e quero lhe convocar para a missão de disputar o Senado”, disse Flávio. O senador afirmou “que a liderança de Anderson é fundamental para que Pernambuco siga um caminho diferente, com enfrentamento firme à violência, combate aos altos impostos e reconstrução da esperança da população”.

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Anderson Ferreira afirmou ao correligionário que está pronto para mais esse desafio, como foi em 2022. Naquela eleição, ele concorreu para governador e terminou o primeiro turno em terceiro lugar, e garantiu palanque para o então presidente Jair Bolsonaro (PL). “Flávio, estamos juntos. Já cumpri essa missão com o seu pai, agora não vai ser diferente. O mesmo empenho. A tropa está unida”, garantiu o dirigente liberal.

Os liberais fazem as contas de que os eleitores de direita em Pernambuco representam, pelo menos 30% do total. Com o lançamento de apenas um representante desse campo, calculam que obtendo 25% dos votos a vitória estaria garantida.