Nova pesquisa aponta liderança de João Campos com 51% e Raquel tem 31%. Mas diferença cai

A disputa pelo Governo de Pernambuco continua sendo liderada com certa folga pelo prefeito João Campos (PSB), mas a diferença para a governadora Raquel Lyra (PSD) caiu.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o prefeito do Recife, João Campos (PSB) (Hesíodo Góes/Secom)

A disputa pelo Governo de Pernambuco continua sendo liderada com certa folga pelo prefeito João Campos (PSB), mas a diferença para a governadora Raquel Lyra (PSD) caiu. No levantamento divulgado, nesta quarta-feira (11), pelo Real Time Big Data, o socialista aparece com 51% das intenções de votos, enquanto Raquel tem 31%. O vereador Eduardo Moura (Novo) fica com 8% e o ex-vereador Ivan Moraes (Psol), soma 3%. São 4% os que votariam nulo ou branco. Outros 3% não sabem ou não responderam.

Em dezembro de 2025, o mesmo instituto apontou João Campos com 56%, contra 27% de Raquel Lyra e 8% de Eduardo Moura.

A Pesquisa divulgada hoje foi feita nos dias 9 e 10 de fevereiro e ouviu 2 mil pessoas. A margem de erro é de 2% e o grau de confiabilidade de 95%.