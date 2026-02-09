Raquel Lyra fala à CPI do Crime Organizado nesta terça-feira (10)

A comissão já ouviu o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, e o ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (Roque de Sá/Agência Senado)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado ouve nesta terça-feira (10), às 9h, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o secretário de Defesa Social do estado, Alessandro Carvalho Liberato de Mattos.

Eles serão ouvidos na condição de convidados, de acordo com requerimento apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da comissão (REQ 1/2025 – CPICrime).

Os depoimentos devem fornecer subsídios técnicos e estratégicos para que a comissão possa compreender a atual dinâmica das facções criminosas em diferentes regiões do país, além dos entraves financeiros, legais e operacionais no combate à criminalidade, ressalta Alessandro Vieira.

”A oitiva dos convidados é imprescindível para que esta comissão possa compreender, entre outros temas, as estratégias de inteligência em curso, as dificuldades operacionais enfrentadas, os gargalos no combate à lavagem de dinheiro por essas organizações e as ações de cooperação entre os estados e o governo federal”, destaca o senador no requerimento.

Presidida pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES), a CPI pretende ouvir ainda os governadores de Amapá, Bahia, Ceará, Alagoas, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo.

A comissão já ouviu o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, e o ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho.



