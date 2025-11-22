Prefeitura do Paulista alerta sobre tentativa de fraude em concurso para Guarda e a agentes de trânsito
O alerta se deu após ter sido identificada a existência de um site não autorizado, que imita a página oficial da banca e emite boletos falsos para os candidatos
Publicado: 22/11/2025 às 12:35
O alerta se deu após ter sido identificada a existência de um site não autorizado, que imita a página oficial da banca e emite boletos falsos para os candidatos. (Divulgação)
A Prefeitura do Paulista informa que recebeu do Instituto de Apoio à Gestão e Educação (IGEDUC) a comunicação de uma tentativa de fraude relacionada ao Concurso Público da Guarda Civil Municipal (GCM) e Agentes de Trânsito.
O alerta se deu após ter sido identificada a existência de um site não autorizado, que imita a página oficial da banca e emite boletos falsos para os candidatos. O endereço fraudulento utiliza nome semelhante ao da banca organizadora.
A Prefeitura e instituto reforçam que nenhum boleto ou cobrança é enviado por e-mail, aplicativos de mensagem ou outros meios fora do site oficial. Os candidatos devem verificar a autenticidade dos documentos de pagamento e comunicar imediatamente qualquer indício de fraude aos canais competentes. O IGEDUC salienta que o único site oficial para inscrições e emissão de boletos é o www.igeduc.org.br.
A administração municipal reafirma o compromisso com a transparência e a legalidade de todas as etapas do concurso e solicita atenção redobrada dos candidatos.
Informações oficiais sobre o concurso estão disponíveis no site da Prefeitura do Paulista, em www.paulista.pe.gov.br, e no site da banca organizadora, em www.igeduc.org.br.