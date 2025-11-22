Michelle diz que prisão de Bolsonaro é "perseguição exacerbada"

Em um trecho da decisão, o ministro Alexandre de Moraes destaca que Jair Bolsonaro violou o uso de tornozeleira eletrônica e tinha "elevado risco de fuga".

Jair Bolsonaro e Michelle são investigados no esquema de venda ilegal de joias da União (EVARISTO SA/AFP)

Do Correio Braziliense

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou, na manhã deste sábado (22), uma mensagem nas redes sociais em que se manifesta após a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em seu perfil no Instagram, Michelle afirmou confiar “na Justiça de Deus”, criticou a “perseguição exacerbada” contra o marido e declarou que não o deixará “desistir do propósito” que, segundo ela, “o Senhor confiou a ele”.

Na postagem, Michelle retomou o episódio da facada durante a campanha de 2018, afirmando que o ato foi planejado para matá-lo e que o marido ainda enfrenta sequelas. Também agradeceu às lideranças do PL Mulher que assumiram compromissos partidários em Caucaia (CE) devido a sua ausência, afirmando que aguardava voo para Brasília.

Além disso, criticou “a maldade humana, a mentira, a crueldade e a perseguição”, e pede orações. “O Brasil precisa da nossa intercessão”, disse.

Tornozeleira

A ordem de prisão preventiva de Jair Bolsonaro foi expedida depois de a Polícia Federal relatar descumprimentos de medidas cautelares impostas ao ex-presidente desde a condenação por tentativa de golpe de Estado e pela participação na articulação de ataques às instituições democráticas.

Em um trecho da decisão, o ministro Alexandre de Moraes destaca que Jair Bolsonaro violou o uso de tornozeleira eletrônica e tinha “elevado risco de fuga”. O ex-presidente foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas.