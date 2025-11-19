"São milhares de trabalhadores que precisam ser respeitados", diz Raquel a Álvaro Porto

Governadora afirma que a população sente melhora na segurança e destacou a presença do policiamento nas ruas, com o reforço dos novos PMs

A governadora inaugurou a primeira Policlínica da Polícia Civil de Pernambuco, no bairro da Boa Vista no Recife (Miva Filho /Secom)

A governadora Raquel Lyra (PSD) reagiu às críticas do presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB), a respeito da falta de segurança em Pernambuco. Ele apontou números para contestar os avanços que o Governo garante ter, nestes quase três anos de gestão. Raquel destacou os investimentos no setor e também defendeu o empenho dos policiais para proteger os pernambucanos.

“A gente tem investido em segurança pública e acho que a resposta dos números, mais do que tudo, são dos investimentos, da contratação de novas pessoas, da construção de novas delegacias, batalhões, do cuidado que a gente tem tido. São R$ 2,3 bilhões de investimento”, ressaltou a governadora.

Raquel deixou claro que a população sente melhora na segurança e destacou a presença do policiamento nas ruas, com o reforço dos novos PMs. “A gente trabalha por isso todo dia, muita gente, são milhares de trabalhadores que também precisam ser respeitados, que colocam a vida em risco para cuidar da nossa. Que estão sendo formados, que querem trabalhar no Governo de Pernambuco, que estão ávidos por segurança. E a gente vai continuar trabalhando”, assegurou.

Ações

As declarações da governadora Raquel Lyra foram dadas, justamente numa ação do Governo do Estado em prol do efetivo da segurança. Ela inaugurou a primeira Policlínica da Polícia Civil de Pernambuco, no bairro da Boa Vista no Recife. De acordo com o Governo, foram investidos R$ 4,6 milhões visando oferecer aos servidores atendimento clínico e psicológico, além de ações preventivas e de promoção de qualidade de vida. O prédio que sedia o equipamento conta com quatro pavimentos, 41 ambientes e foi completamente requalificado.

“Essa é mais uma entrega que marca uma série de medidas que o Governo tem adotado para valorizar a segurança pública. Este é um espaço de referência para cuidarmos melhor dos nossos servidores, que todo dia colocam as suas vidas em risco e trabalham para garantir a segurança de Pernambuco”, ressaltou.

Pela manhã, Raquel assinou quatro novas ordens de serviço que somam mais de R$ 25 milhões dentro do programa PE na Estrada, com intervenções na Mata Sul, Mata Norte e Região Metropolitana. “As intervenções na Zona da Mata Norte e Sul e no Litoral Sul ajudam a reposicionar a infraestrutura viária do Estado. Pernambuco garante o escoamento da produção, melhoria da competitividade e assegura à população o direito de ir e vir com mais segurança e qualidade”, destacou.