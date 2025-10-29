Marília e Humberto à frente na disputa pelas duas vagas do Senado, conforme o Datafolha

Marília Arraes e Humberto Costa (Reprodução/Redes sociais | Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Datafolha divulgou pesquisa, nesta quarta-feira (29), sobre a disputa pelas duas vagas de senador que estarão em jogo, nas eleições de 2026. A ex-deputada Marília Arraes (SD) e o senador Humberto Costa (PT) aparecem como favoritos. Ambos lideram as intenções de votos nos três cenários simulados pelo instituto. A pesquisa foi encomendada pela Rádio CBN.

No primeiro cenário apresentado aos eleitores, Marília fica à frente dos concorrentes com 39% das intenções de votos, à frente de Humberto, que tem 26%. Depois vêm Miguel Coelho (UB) com 19%, Eduardo da Fonte (PP) com 18%, Armando Monteiro Neto (Podemos) e Gilson Machado (PL) empatados com 12%.

Outro empate se dá entre Anderson Ferreira (PL) e Silvio Costa Filho (Republicanos), com 10%. Mais atrás estão a vereadora Jô Cavalcanti (Psol), com 4%, e o senador Fernando Dueire (MDB), com 3%. Mas ainda há eleitores que podem ser conquistados, pois 16% dos entrevistados disseram que votarão em branco ou nulo e 4% estão indecisos em relação à primeira vaga. Para a segunda, brancos e nulos são 21% e outros 7% não responderam.

No cenário 2, Marília Arraes tem 42%, com Humberto Costa aparecendo com 29%. Depois vêm em sequência Miguel Coelho (21%), Eduardo da Fonte (20%), Armando Neto (15%), Anderson Ferreira (13%), Jô Cavalcanti (4%) e Fernando Dueire (3%). Para a primeira vaga do Senado neste cenário, 17% dos eleitores pretendem votar nulo ou em branco e outros 4% não responderam. Quando está em disputa a segunda vaga, votos brancos e nulos são 24% e os eleitores indecisos são 7%.

O cenário 3 aponta que Marília Arraes continua com ampla vantagem, somando 40%, enquanto Humberto Costa tem 30%. Em seguida aparecem Eduardo da Fonte (25%), Armando Neto (16%), Gilson Machado (15%), Silvio Filho (11%), Jô Cavalcanti (4%) e Fernando Dueire (4%). Para a primeira vaga, 17% dos entrevistados disseram que votam em branco ou nulo e 5% não responderam. Quanto à segunda vaga, 25% não querem votar em ninguém e 8% estão indecisos.

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 23 de outubro, com 1.022 entrevistas. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.