Antes da CPMI do INSS, Mendonça autorizou quebra de sigilos de Lulinha

A decisão do ministro do STF atende a um pedido da PF

Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha (Reprodução)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a quebra dos sigilos bancários, fiscais e telemáticos de Fábio Luís da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A autorização ocorreu antes da CPMI do INSS aprovar todos os requerimentos em pauta, que tinham como alvo Lulinha, Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, ex-parlamentares e investigados pela Polícia Federal acusados de participação no esquema fraudulento de descontos associativos e até mesmo a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

A decisão do ministro do STF, que está sob sigilo, atende a um pedido da PF. De acordo com o G1, a autorização para acesso aos dados ocorreu ainda em janeiro deste ano.

A reunião desta quinta-feira é considerada uma das mais importantes desta reta final dos trabalhos da comissão porque os requerimentos aprovados chegarão e serão analisados antes de 28 de março, quando chega ao fim o prazo de funcionamento do colegiado.