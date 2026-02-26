Em sessão marcada por tumulto, CPMI do INSS aprova quebra de sigilo de filho de Lula

CPMI do INSS aprovou, nesta quinta (26), a quebra de sigilo bancário e fiscal do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.Também aprovou a convocação do ex-assessor do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-PB).

Confusão tomou conta de sessão da CPMI do INSS, no Congresso Nacional (Redes Sociais )

Em uma sessão marcada por muita confusão, a a CPI mista do INSS aprovou, nesta quinta (26), a quebra de sigilo bancário e fiscal do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.

A comissão também aprovou nesta quinta a convocação do ex-assessor do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-PB).

No meio da reunião, no Congresso Nacional, e,m Brasília, governistas se aproximaram da mesa diretora para protestar diante do resultado.

Foi aí que começou o tumulto.

Alguns parlamentares que ameaçavam brigar, inclusive, tiveram de ser separados. Entre os envolvidos na confusão estão o deputado Rogério Correa (PT-MG), o relator Alfredo Gaspar (União-AL), os deputados Evair de Melo (PP-ES) e Luiz Lima (Novo-RJ).

Após a confusão, a sessão foi suspensa.

Filho do presidente



O filho do presidente Lula entrou na mira de parlamentares da oposição após a publicação de reportagens que afirmam que o filho de Lula teria recebido dinheiro de Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS".

Segundo o relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), a medida se faz necessária pela suspeita de que o filho do presidente tenha atuado como ‘sócio oculto’ de Antônio Camilo.

"A necessidade de investigar Fabio Luis decorre diretamente de mensagens interceptadas em que Antônio Camilo, ao ser questionado sobre o destinatário de um pagamento de R$ 300 mil destinado à empresa de Roberta Luchsinger, responde explicitamente tratar-se de ‘o filho do rapaz’”, afirma.

A CPMI aprovou ainda requerimentos voltados ao Banco Master, como a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa. Além disso, foram