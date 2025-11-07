"Feliz por fazer parte desta história do Diario", diz medalhista olímpica Yane Marques

Yane Marques no pódio na Olimpíada de Londres (Arquivo DP)

Ela foi responsável por expandir o Pentatlo Moderno no Brasil e, principalmente, em Pernambuco. Natural de Afogados da Ingazeira, no Sertão pernambucano, Yane Marques escreveu uma trajetória linda. No esporte e vida.

E muitas dessas linhas dessa história foram escritas nas páginas no Diario de Pernambuco. A própria Yane Marques fez essa referência, ao agradecer a indicação por ter sido uma das 30 personalidades agraciadas com a Moeda Comemorativa dos 200 anos do jornal.

“Que data linda, 200 anos de Diario de Pernambuco. Queria agradecer a atenção que vocês sempre tiveram comigo, contando minha história de uma maneira positiva, muita linda. Vocês me acompanham desde o início como atleta e até hoje como vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Desejo a vocês muita luz, sucesso e inspiração. Agradeço pela parceira e que venham outros anos de histórias lindas para contar. Obrigado pelo lembrança e estou feliz por ser um pouquinho parte dessa história linda do Diario de Pernambuco”, enfatizou a medalhista olímpica.

LONDRES



No dia 12 de agosto de 2012, um domingo, já na hora do almoço no Brasil, Yane Marques brindou o País com uma medalha de significado imenso: bronze no Pentatlo Moderno nos Jogos Olímpicos de Londres 2012.



A façanha, óbvio, estampou a capa do Diario de Pernambuco no dia seguinte, com o título “Antes de tudo uma forte”, em alusão à frase do escritor Euclides da Cunha sobre o sertanejo no livro os Sertões.

Yane é natural de Afogados da Ingazeira e começou a praticar o Pentatlo Moderno quando veio morar no Recife aos 11 anos de idade. O esporte une cinco modalidades: esgrima, tiro, natação, corrida e equitação. O convite da Federação de Pentatlo Moderno veio quando ela praticava natação no Náutico, em 2003.



O sucesso foi tremendo. Ao logo de sua carreira, Yane conquistou diversos títulos e medalhas, com destaque para o ouro nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 e de Toronto (CAN) em 2015, duas medalhas em Campeonatos Mundiais, além, claro, do inesquecível bronze na Olimpíada de Londres. Fora isso, foi porta-bandeira da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

DIRIGENTE



Após se aposentar, Yane começou a trilhar outro caminho, agora na gestão esportiva. Em 2017, assumiu o cargo de Secretária Executiva de Esportes da Prefeitura do Recife. Hoje, ocupa a vice-presidência do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), alto posto na hierarquia do órgão.