Diario de Pernambuco viu todas as Copas do Mundo e Olimpíadas

O Mundial de Seleções teve a sua primeira disputa em 1930, no Uruguai, apenas cinco anos depois de o Diario ter comemorado seu centenário

Alemanha e EUA jogaram na Arena de Pernambuco na Copa de 2014 (Arquivo DP)

As duas principais competições esportivas do planeta também tiveram ampla cobertura do Diario de Pernambuco: a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Todas as edições. O Mundial de Seleções teve a sua primeira disputa em 1930, no Uruguai, apenas cinco anos depois de o Diario ter comemorado seu centenário. Curiosamente, foi no estádio Centenário, que os uruguaios bateram a Argentina e sagraram-se os primeiros campeões mundiais.

A mesma Celeste que seria cruel com o Brasil na Copa de 1950, ao vencer o jogo final por 2 a 1 e escrever na história o fatídico “Maracanaço”.

Mas deixemos um pouco de lado essa página. Ainda em 1950, para nós pernambucanos, o fato mais importante foi a realização de um jogo na Ilha do Retiro. O campo do Sport foi sede da goleada do Chile por 5 a 2 sobre os Estados Unidos, no dia 2 de julho de 1950, sob olhares do então presidente da FIFA, Jules Rimet. As tribunas da Ilha receberam milhares de torcedores vindos de todo o Nordeste.

“Ampla e fácil vitória dos chilenos”, estampou o Diario de Pernambuco sobre o histório jogo em solo recifense - veja reprodução ao lado. Vale a pena destacar que apenas seis estádios sediaram a Copa de 1950: Maracanã (RJ), Pacaembu (SP), Eucaliptos (RS), Durival de Brito (PR), Independência (MG) e a Ilha do Retiro (PE).

ÊXTASE NO TETRA

Avançando no tempo, Recife explodiu de alegria para recepcionar os tetracampeões mundiais. A primeira parada após a conquista da taça de 1994 nos Estados Unidos foi aqui no Recife, um reconhecimento pelo apoio na fase “das vacas magras”. O impulso para o tetra começou no 6 a 0 na Bolívia, no estádio do Arruda, do Santa Cruz, pelas Eliminatórias, ainda em 1993. “1,5 milhão recebe a Seleção”, foi a capa do caderno de Esportes do Diario de Pernambuco no dia seguinte.

COPA DE NOVO

Pernambuco voltou a sediar jogos de Copa do Mundo em 2014. Foram cinco partidas na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Alguns emblemáticos, com a vitória da Costa Rica por 1 a 0 sobre a Itália e o triunfo da Alemanha por 1 a 0 sobre os EUA, no dia em que desabou um temporal na Região Metropolitana do Recife. Por falar em Alemanha, o capítulo trágico, o 7 a 1, foi registrado no Mineirão, em Belo Horizonte.

OLÍMPIÁDAS

Os Jogos Olímpicos da Era Moderna datam de 1896, em Atenas, na Grécia. Em 1996, no centenário dos Jogos, o Diario lançou um fascículo em capa dura com a história de todas as Olimpíadas até então.