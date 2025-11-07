Primeiras práticas esportivas refletem transformações no Recife

Diario de Pernambuco registrou as primeiras manifestações esportivas na cidade, com turfe e remo e depois com o futebol

Campo do Quartel do Derby (Rafael Vieira/DP)

“Inaugura, hoje, às 4 ½ horas da tarde esta sociedade esportiva, com uma partida de foot-ball as diversões que pretendem proporcionar aos seus associados. O lugar marcado é o campo confronte ao mercado do Derby, em que tomam parte na diversão o Sport Club e English Eleven. A companhia Ferro Carril expedirá bondes extraordinários”.

Testemunha ocular de todas as transformações sociais nos últimos 200 anos, o Diario de Pernambuco registrou em suas páginas o primeiro jogo de futebol realizado em Pernambuco. Estamos falando de 22 de junho de 1905, na partida entre o recém-fundado Sport Club do Recife e English Eleven, um combinado formado por funcionários de empresas britânicas instaladas no estado. O match foi disputado na chamada Campina do Derby, onde hoje fica o campo do Quartel da Polícia Militar de Pernambuco, no bairro do Derby, Zona Central do Recife. O resultado: 2 a 2.

Se bem que o placar era de pouca importância. O que o DP referendava em suas páginas era o fato social do futebol, um esporte importado da Inglaterra que chegava sob desconfiança e que se tornaria um dos maiores traços culturais do Brasil.

Importante pontuar, entretanto, que antes dos primeiros chutes na bola, outros esportes já faziam parte do convívio dos recifenses na transição do século XIX para o XX : o turfe e o remo. Nesse período, a população brasileira dos principais centros urbanos passava a conviver com transformações de alguns hábitos, através do contato com culturas diferentes estimulado pela imigração e com o fim do trabalho escravo.

É nesse contexto, segundo Ricardo F. Lucena no livro “Os sports e as cidades brasileiras: transição dos séculos XIX e XX”, que a busca por ações que fujam da rotina é outro aspecto que marca a introdução das primeiras práticas esportivas.

Com a grande relevância que tinha o cavalo para a sociedade da época, sobretudo para transporte, o turfe foi o primeiro esporte a se consolidar. As disputas eram realizadas em vários locais, como o Prado do Piranga (Afogados), o Prado Pernambucano (conhecido com o tempo como Hipódromo da Madalena), o Derby-Club e Hipódromo de Campo Grande.

Com o aumento do público, foi preciso organizar as corridas, dando origem ao Jockey Club de Pernambuco, em 1859, com direito a uma corrida inaugural com a presença do Imperador D. Pedro II, que visitava o Recife. Nessa época, era comum encontrar anúncios turfísticos no Diario de Pernambuco, que registrava o comportamento do público, que frequentava os prados fazendo questão de impor sua condição social: os homens de casaca e chapéu; as mulheres de vestido longo, luvas e joias.



Na esteira do turfe, o remo também ganhou muitos adeptos, também influenciados pelos ingleses e seus descendentes e cujas regatas ocorriam na Bacia do Capibaribe. A geografia do Recife, cortada por rios, impulsionou o esporte.

Os primeiros clubes a praticar o remo foram o Internacional (1885), Náutico (1901), Sport (1905) e Barroso (1907). As primeiras competições eram realizadas na Bacia do Gasômetro, que era um reservatório de gás para iluminação ou a combustão, que ficava no lado oposto onde é hoje o bairro dos Coelhos, por trás dos trilhos da Rede Ferroviária, antiga Great Western, registrou Luiz Antônio Melo no livro

A História do Remo em Pernambuco

Até a metade do século XX, o remo era motivo de festa na cidade, mais um divertimento dos jovens de classe alta. Chegou a um ponto que as corridas de cavalos não aconteciam mais em dias de regatas.

Teve origem nas remadas uma das grandes rivalidades de Pernambuco: Sport x Náutico, que refletiu também muitos desentendimentos, enfraquecendo o remo. Muitos atletas começaram então a praticar o chamado “jogo de bola”.



Na década de 1930, o Recife já alcançava cerca de 300 mil habitantes e o esporte explodiu, com a organização de competições de tênis, atletismo, basquete e vôlei, além de turfe, remo e futebol. E o DP seguiu contando em suas páginas as grandes histórias e feitos dos clubes, times e atletas, o que faz até hoje.

