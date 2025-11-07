A "seleção pernambucana" de todos os tempos

Ao longo dos anos, foram incontáveis as coberturas do nosso futebol local. Assim, o Diario escolheu um corpo especial de jurados para votar nos 11 melhores da história

Jogador do Santa Cruz, Givanildo Oliveira (Arquivo/DP.)

A trajetória do futebol pernambucano anda de mãos dadas com o Diario de Pernambuco. São histórias contadas desde a chegada do futebol ao nosso País, ao nosso Estado e até mesmo desde a fundação dos nossos clubes pernambucanos. E quantos craques desfilaram nos nossos gramados desde então?

Tantas glórias alcançadas e tantas emoções vividas. Mas, chegou a hora de separar os mortais dos imortais.



O Diario escolheu um júri de peso para alcançar a tão sonhada “Seleção Pernambucana de todos os tempos”. Foram 20 nomes escolhidos, entre jornalistas, cronistas e personalidades, para participar da votação escolhendo goleiro, laterais, zagueiros, meio-campistas e atacantes.

Além de treinador e por fim, o mais esperado de todos, o “Maior de Todos”, o jogador mais importante que passou pelo nosso futebol.



Na votação, o primeiro obstáculo foi definir os critérios. “Tentei conciliar entre o fator histórico e aqueles que vi jogar. Considerei com maior peso aquilo que os atletas produziram enquanto estavam jogando pelas equipes do Estado. Por isso, o melhor jogador pernambucano da minha geração (Rivaldo) ficou de fora da seleção”, explicou Cabral Neto, comentarista da Globo.



Sem entrar em polêmicas, mas já entrando, o Diario optou por deixar os critérios livres para os votantes. Cada um utilizou os seus próprios critérios.



Outro entrave foi conseguir encaixar mais de 100 anos de futebol no Estado em apenas alguns nomes.

“Fatalmente, todos nós votantes iremos cometer algum pecado deixando algum craque de fora”, lamentou Claudemir Gomes, repórter deste Diario por vários anos.



E por fim, como não poderia deixar de ser, a polêmica pegou em cheio a escolha do “Maior de Todos”. “Meu voto é para Jorge Mendonça, mas artista da bola mesmo era Marinhos Chagas”, declarou Gustavo Krause, advogado e ex-governador do Estado.

“Magrão pode não ser o melhor tecnicamente, mas é o maior pela representatividade”, explicou Ricardo Novelino, editor geral do Diario, E aí, vocês concordam com os nomes? Qual a sua seleção?

SELEÇÃO ELEITA

Magrão; Gena, Ricardo Rocha, Durval e Marinho Chagas; Givanildo Oliveira, Baiano e Rivaldo; Bita, Leonardo e Ramon. Técnico: Givanildo Oliveira



O MAIOR DE TODOS - Givanildo Oliveira

