Brasil x Japão: análise do duelo, resposta de Marquinhos a provocação e o mata-mata | Diario da Copa
Episódio #7 do Diario da Copa detalha o clima quente para o duelo nos 16-avos de final, debate a expectativa pela entrada de Neymar e analisa o caminho da Seleção Brasileira no mata-mata do Mundial
Publicado: 29/06/2026 às 09:03
Brasil x Japão: análise do duelo, resposta de Marquinhos a provocação e o mata-mata Diario da Copa (Fotos: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP | Rafael Ribeiro/CBF)
Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira (29), em confronto válido pelos 16-avos-de-final da Copa do Mundo de 2026. A partida, marcada para 14h00 (horário de Brasília), é o centro do debate do episódio #7 do Videocast Diario da Copa desta segunda.
Em pauta, estarão o favoritismo brasileiro, a postura confiante do técnico Carlo Ancelotti e o clima nos bastidores após Marquinhos rebater a provocação do atacante japonês Kento Shiogai. Além da análise tática do duelo e da expectativa sobre a utilização de Neymar, a bancada também projeta o chaveamento atualizado e os outros jogos decisivos do dia.
O videocast também conversa sobre os outros confrontos do mata-mata, as surpresas e decepções da Copa até aqui.
Como acompanhar
Os episódios do Diario da Copa vão ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 10h, no YouTube do Diario de Pernambuco, trazendo análises táticas, a cobertura dos bastidores e o balanço dos resultados da Copa do Mundo de 2026.