Mensagens mostram atuação de ACM Neto e Rueda para levar Master a fundos de previdência

Conversas extraídas do celular de Vorcaro citam jatos, hotel de luxo e comissão de 10% em aportes de institutos de previdência. ACM Neto e Rueda negam irregularidades

Mensagens revelam a atuação do presidente do União Brasil, Antônio Rueda (D), e do seu vice-presidente, ACM Neto (E), em articulações para o favorecimento do Banco Master (Divulgação / União Brasil)

Mensagens extraídas pela Polícia Federal (PF) do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, e reveladas pelo UOL nesta sexta-feira (16), mostram a atuação do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e do vice-presidente do partido, ACM Neto, em articulações que favoreceram o acesso do Banco Master a institutos de previdência estaduais.

Os diálogos mostram contatos de ambos com executivos da instituição em tratativas negociações para captar centenas de milhões de reais e referências à influência política dos dois dirigentes em diferentes estados. As conversas reveladas também trazem um pedido de Rueda para que o banqueiro apagasse mensagens no mesmo dia em que um aporte de R$ 200 milhões no banco havia sido aprovado no Amapá.

Em 12 de julho de 2024, uma notícia sobre problemas com títulos do Master na Caixa Asset, braço de investimentos da Caixa Econômica Federal, abalou o banco. O tesoureiro, Alberto Felix, avisou Vorcaro que uma operação não sairia naquele dia.

Rueda apagou dez mensagens seguidas da conversa com o banqueiro e escreveu: "Apaga essas mensagens". Cerca de uma hora depois, o diretor comercial Fernando Mascarenhas informou: "Aprovado 200 M agora no Amapá. Nesse minuto".

O aporte total previsto era de R$ 400 milhões. A aprovação saiu de um comitê presidido por Jocildo Silva Lemos, ex-tesoureiro de campanha do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que o indicou ao cargo.

A ofensiva sobre os estados

As tratativas com Rueda começaram em novembro de 2023. Em 12 de novembro, Mascarenhas avisou Vorcaro que o dirigente havia ligado: "Good news". Dias depois, Rueda viajou no jato do banqueiro a Rondônia e Manaus, com dois intermediários, para reuniões com institutos de previdência.

Em 21 de novembro, Mascarenhas celebrou a perspectiva de captar R$ 1,2 bilhão até o fim do ano. Vorcaro respondeu: "Foguete".

Em julho de 2024, Mascarenhas enviou ao banqueiro a lista de operações em andamento: Amapá (R$ 400 milhões), Rio de Janeiro (R$ 350 milhões), Amazonas (R$ 250 milhões), Campos dos Goytacazes (R$ 160 milhões), Maricá (R$ 500 milhões), Belo Horizonte (R$ 100 milhões) e Alagoas (R$ 200 milhões). A soma chega a R$ 1,96 bilhão. Estes valores são referente às negociações, não as cifras das transferências confirmadas.

Outro executivo do banco, Luiz Rennó, lamentou que Rueda não tivesse entrado antes: "Ele tem alguns estados".

Comissão, jatos e contratos

Na proposta de delação premiada, rejeitada pela PF e pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Vorcaro afirmou que Rueda e ACM Neto atuaram em troca de 10% dos valores aplicados. Não há, nas mensagens divulgadas, prova de que esse acordo existiu.

Um registro da tesouraria do Master mostra pagamento de R$ 11 milhões como "comissão Amapá", mas a consultoria citada é atribuída a Ricardo Siqueira Rodrigues, apontado pela PF como lobista de Vorcaro no Rioprevidência, instituto de previdência do Rio de Janeiro.

O Master repassou R$ 6,4 milhões a escritórios de advocacia de Rueda e R$ 5,4 milhões a uma empresa de consultoria de ACM Neto. Em agosto de 2024, o jurídico do banco apresentou ao banqueiro quatro contratações do escritório Rueda & Rueda Advogados, num total de R$ 15,4 milhões.

Em dezembro de 2023, Vorcaro liberou os jatos a Rueda e disse "Usa como seu". Em maio de 2024, enviou um avião para levar a família do dirigente à Fórmula 1, em Miami. Quando Rueda pediu "cuida de mim", o banqueiro respondeu que havia reservado o hotel Rosewood, em São Paulo.

ACM Neto

ACM Neto aparece em encontros com Vorcaro e Rueda: um fim de semana na casa do banqueiro em Trancoso (BA), em setembro de 2024, com o deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e uma reunião numa charutaria em São Paulo. Nove dias depois, escreveu ao banqueiro que as coisas em Brasília estavam consolidadas e que "saiu tudo como desejávamos na política". As mensagens, contudo não explicam o contexto nem a que se refere.

Em novembro de 2024, o cunhado e operador financeiro de Vorcaro, Fabiano Zettel, disse que "Marcos Moura (ACM)" o procurava. Moura é empresário e investigado por suspeita de desvios em licitações.

Vorcaro mandou buscar "Gustavo" e "Minas", apelido que, segundo a delação, seria de Antônio Carlos Freixo Júnior, apontado como gerador de dinheiro em espécie. As mensagens não dizem o que foi entregue nem o valor. Na proposta de delação, o banqueiro disse que ACM Neto recebia pagamentos em espécie.

Rio e Amazonas

No Rio, a PF afirma que Rueda indicou Deivis Marcon Antunes à presidência do Rioprevidência, em articulação com o então governador Cláudio Castro (PL). O instituto destinou cerca de R$ 2 bilhões ao Master.

Antunes foi preso em fevereiro, em desdobramento da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no banco. No Amazonas, a autorização de R$ 50 milhões foi assinada por um dirigente da Amazonprev empossado 28 dias antes, ex-contador da campanha de reeleição do governador Wilson Lima (União Brasil).

O que dizem os citados

Rueda afirma que sua relação com o Master era "eminentemente profissional", com serviços advocatícios prestados e notas fiscais emitidas. Disse que tomará medidas para resguardar sua honra e criticou o uso de trechos que, segundo ele, estariam fora de contexto.

ACM Neto classificou os vazamentos como seletivos e atribuiu o episódio a uma tentativa do governo federal de desgastá-lo na véspera de evento com o candidato Flávio Bolsonaro (PL). Afirmou que jamais atuou para que institutos aplicassem no Master, que nunca teve participação no governo federal e que não conhece Zettel. Segundo ele, os R$ 5,4 milhões correspondem à consultoria prestada por contrato mensal desde janeiro de 2023, com notas fiscais e impostos recolhidos. Zettel disse ainda estar à disposição das autoridades.