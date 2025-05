Gerard Depardieu é condenado por crimes de agressão sexual

Gérard Depardieu/Julien De Rosa/AFP/Getty Images

Nesta terça-feira (13), o ator francês Gerard Depardieu, de 76 anos, foi condenado no Tribunal Penal de Paris por crimes de agressão sexual contra duas mulheres.

O tribunal seguiu o pedido que tinha sido feito, em março, pelo Ministério Público da França e decidiu aplicar uma pena de prisão de um ano e meio ao ator. Após o veredicto as vítimas afirmaram que foi feita a justiça.

Já Gerard Depardieu nega os crimes e seu advogado anunciou que vai recorrer da sentença.

A acusação contra o ator aconteceu em 2021, por duas mulheres, uma cenógrafa, de 54 anos, e uma assistente da produção, de 34, durante a gravação do filme Les Volets verts (As Persianas Verdes).

A cenógrafa relatou que sofreu agressões sexuais, assédio sexual e insultos sexistas durante as filmagens. Também disse que o ator se vangloriava de poder proporcionar orgasmos às mulheres sem lhes tocar e que depois disso a agarrou brutalmente, imobilizando-a, apalpando a sua cintura, a barriga e os seios, além de proferir comentários obscenos. Segundo os procuradores, três pessoas testemunharam os abusos.

1 / 2 2 / 2 < >

Já a assistente acusou Depardieu de violência sexual e, de acordo com a acusação, o ator teria apalpado a mulher no set de filmagens e na rua.

A atriz francesa Anouk Grinberg, que contracenou com Depardieu no filme Les Volets Verts, contou que o ator fazia comentários pornográficos durante as filmagens. Para a atriz, que apoiou as duas vítimas, os produtores sabiam que estavam contratando um agressor.

Nos últimos anos, o ator, de 76 anos, vem sendo acusado de agressões sexuais por cerca de 20 mulheres, mas sempre negou. "Nunca, mas nunca, abusei de uma mulher", assegurou Depardieu numa carta aberta ao jornal Le Figaro, em 2023.

Veja também: Diddy é julgado por acusações de tráfico sexual

No entanto, este foi o primeiro caso a ir a julgamento de vários processos que ele já enfrentou, mas que foram arquivados porque prescreveram.