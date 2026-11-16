As homenagens seguirão ao longo do dia com um novo velório acontecerá às 15h no cemitério Morada da Paz, em Paulista

Velório de Claudionor Germano começa no Paço do Frevo, no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

As cerimônias de despedida ao cantor Claudionor Germano, considerado o maior intérprete da história do frevo pernambucano, se iniciaram nesta segunda-feira (16) com um velório no Paço do Frevo, localizado na praça do Arsenal, no Bairro do Recife.

Entre os presentes no local estão a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, o deputado estadual, João Paulo, o compositor Jota Michiles e os filhos de Claudionor, Nonô Germano e Paulo da Hora.

"Claudionor não simplesmente cantou o frevo, ele cantou a nossa identidade. O legado que ele deixa é de responsabilidade. Aumenta a responsabilidade que nós temos de continuar investindo na nossa cultura, na nossa música, em políticas públicas que façam com que a juventude, as gerações que estão por vir, conheçam as nossas raízes e perpetuem uma música que tem tanta qualidade quanto o frevo", afirmou a a vice-governadora.

O filho do artista, o também cantor Nonô Germano, destacou o legado deixado pelo pai para a música pernambucana e agradeceu as manifestações de carinho recebidas desde o anúncio da morte e ressaltou a dimensão humana do artista. “A gente lamenta por um lado, mas agradece a Deus por ter vivido esses 94 anos intensamente. Por ele ter passado aqui junto ao povo de Pernambuco, esse povo que tanto ama. E de ontem para hoje, são tantas as manifestações de carinho, de demonstrações de admiração pelo meu pai, pela pessoa também que ele era, porque muitos conhecem o artista, mas não conheciam o Claudionor de perto”, afirmou.

Segundo o filho, o diferencial de Claudionor estava na forma como tratava as composições. “Eu digo sempre que papai passou a ser parceiro dos compositores que ele gravou, porque eu tenho certeza que músicas brilhantes não teriam essa expressão que tiveram e não chegariam tão perto do coração do povo como foram eternizadas pelo meu pai. Porque ele dizia uma lição que eu sempre aprendi com ele, é que o cara não podia simplesmente abrir a boca e cantar o frevo. Ele tinha que se fazer entendido, tinha que passar a mensagem que o compositor queria que passasse”, declarou.

Paulo da Hora, filho mais velho de Claudionor Germano, mencionou, o orgulho que sente ao ver a quantidade de pessoas presentes para se despedir do pai: “É um orgulho saber que tantas pessoas o admiram. Eu acho que isso para mim é um ponto muito alto, e eu gostaria muito de ter pelo menos um terço dessas pessoas me adorando também”.

As homenagens seguirão ao longo do dia com um novo velório acontecerá às 15h no cemitério Morada da Paz, em Paulista, Região Metropolitana do Recife. Por fim, a cerimônia de cremação será realizada no mesmo local a partir das 17h.

A Prefeitura do Recife, por meio do prefeito Victor Marques, decretou luto oficial de três dias no município pelo falecimento do cantor. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, também determinou que a realização da homenagem no estado pelo mesmo período.

Reconhecido desde 2016 como Patrimônio Vivo de Pernambuco, o artista teve uma carreira de quase oito décadas e se destacou como principal intérprete do frevo pernambucano.