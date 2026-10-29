'Perdemos um dos maiores': Hugh Jackman e mais famosos lamentam morte de Patrick Stewart

Hugh Jackman e Patrick Stewart no longa-metragem Logan (Reprodução)

Famosos lamentaram a morte de Patrick Stewart nas redes sociais. O ator vivia com Alzheimer e Demência com Corpos de Lewy e sua morte foi confirmada nesta quinta-feira, 29.

Hugh Jackman, que interpretou o herói Wolverine, lamentou a perda ao compartilhar registros ao lado de Stewart, com quem contracenou ao longo dos anos nos filmes dos X-Men: "Perdemos hoje um dos grandes nomes do teatro e do cinema. E, para mim, um amigo e um homem extraordinário. Aprendi muito com ele. Sentirei sua falta, Patrick Stewart, todos os dias da minha vida".

Também do universo dos heróis, Kevin Feige, chefe dos estúdios Marvel, emitiu um comunicado e prestou homenagem ao ator.

"Jamais me esquecerei da primeira vez que vi Sir Patrick Stewart no set do primeiro X-Men. Depois de anos o conhecendo como o inimitável Capitão Picard, fiquei impressionado - e ele se mostrou tudo o que eu tinha visto na tela e muito mais: brilhante, charmoso, afetuoso, generoso, com uma força e gravidade discretas".

"Longe das câmeras, ele era ainda mais notável, com um senso de humor maravilhosamente afiado", continuou Feige. "Foi um verdadeiro privilégio conhecê-lo e trabalhar com ele. Seu legado permanece não apenas em décadas de trabalho extraordinário, mas também nas muitas, muitas pessoas que ele orientou. Sentiremos profundamente sua falta", completou.

O elenco de Star Trek também prestou as homenagens. William Shatner, o capitão Kirk, disse: "Que semana de partir o coração. Sir Patrick Stewart era um amigo, um colega e um ator magnífico. Do palco à ponte da Enterprise, ele trouxe inteligência, elegância e um profundo senso de humanidade a tudo o que fez. O Capitão Picard representava o melhor de nós, assim como o homem que o interpretou. Eu tinha grande carinho e admiração por ele e por seu trabalho. Meus sentimentos a Sunny e sua família. Ele fará muita falta", escreveu em uma postagem no Facebook.

George Takei, o oficial Sulu da franquia, também se solidarizou em sua conta do Bluesky: "Fãs do mundo todo lamentam a perda de uma verdadeira e insubstituível lenda. Como Capitão Jean-Luc Picard, Patrick Stewart levou a nave estelar Enterprise a lugares nunca antes alcançados. Ele inspirou toda uma nova geração de astrólogos que ansiavam por um futuro mais brilhante para toda a humanidade. Nossos corações estão pesados, de fato. Descanse em paz, Capitão".

Além da atuação em Star Trek, Stewart ficou conhecido por ser o professor Xavier nos filmes de X-Men. O astro esteve de volta ao papel para o vindouro filme da Marvel Vingadores: Doutor Destino que estreia em 18 de dezembro.