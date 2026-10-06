Louis Vuitton encerra Semana de Moda de Paris com viagem ao futuro
Mudanças climáticas integraram decisões da maison que realizou desfile com cenário futurista no pátio do Museu do Louvre
Publicado: 06/10/2026 às 20:47
Desfile da coleção feminina Primavera/Verão 2027 da Louis Vuitton, como parte da Semana de Moda de Paris (LOU BENOIST / AFP)
O estilista da Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, encerrou, nesta terça-feira (6), a Semana de Moda de Paris com uma coleção de toque futurista.
Cortes estilizados, vestidos de malha e tecidos ultraleves em tons claros desfilaram no pátio do Museu do Louvre por um cenário de ficção científica, com destaque para carros voadores.
"Nada é rígido, tudo é fluido, como uma segunda pele que revela o corpo em movimento. Pensadas para a ação, essas peças nascem de um instinto. Também lembram que o corpo foi feito para se movimentar", destacou Ghesquière, sobre a coleção.
Após o desfile, o estilista francês ressaltou que levou em conta as mudanças climáticas e que pensou em tecidos que se transformassem em "uma segunda pele, o mais leve possível".
De estilo mais fluido, conjuntos de calças e blusas com babados transmitiram uma sensação de leveza. Tons mais neutros destacaram-se na cartela de cores, entre cinzas, prateados e amarelos.
Não faltaram as peças de couro, como jaquetas ajustadas com o monograma da marca. Já as bolsas, ícones da grife, estavam menores, possivelmente com a intenção de alcançar uma clientela mais ampla.
Entre as celebridades presentes na plateia estavam as atrizes Zendaya, Emma Stone e Jennifer Connelly.
Em meio ao cenário desafiador do mercado de luxo, as concorrentes Chanel e Dior aproveitaram a troca de seus diretores artísticos para renovar sua imagem. Já Ghesquière encarna a estabilidade da Louis Vuitton, quase 13 anos após ser nomeado, apesar de rumores frequentes sobre um desligamento dele da marca.