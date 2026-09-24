Simone atualiza repertório em show que celebra suas múltiplas facetas femininas

Em Olinda, no Grande Recife, cantora faz apresentação única às 21h; ao Diario, ela reafirma seu compromisso a cada nova fase dos mais de 50 anos de carreira

"Tenho uma história e ela está presente no show. Mas não queria fazer um espetáculo olhando só para trás", afirma Simone ao Diario (Foto: Nana Moraes)

Atravessando gerações para compreender melhor as facetas femininas que compõem a sua tão marcante identidade musical, Simone chega a Pernambuco nesta sexta-feira (25) para apresentação única do show “Que Mulher é Essa?”, marcado para 21h, no Teatro Guararapes. Os ingressos estão disponíveis no site Cecon Tickets e na própria bilheteria do teatro, custando a partir de R$ 95.

Menos uma resposta pronta e mais um questionamento constante, o espetáculo revela a complexidade da persona e da artista com mais de 50 anos de carreira. Sua voz, que consolidou no imaginário nacional algumas de suas mais celebradas canções, segue como uma das mais inconfundíveis da música brasileira. Em conversa com o Diario, ela declara que cada história que cantou deixou uma marca em sua jornada.

“Todas as personagens, todas as compositoras, todas as histórias ficaram em mim de algum modo. Fui mudando ao longo do tempo, naturalmente, e não acho que a gente precise escolher uma versão de si mesma e ficar nela”, defende. “A música permite essa passagem, essa experimentação, essa mudança constante de ideia, esse olhar para algo igual de outro jeito. É isso que mantém tudo vivo”, completa a cantora.

A criação do show é assinada por Ronaldo Fraga e a direção é da multi-instrumentista Ana Frango Elétrico. No palco, Simone é acompanhada por Chico Lira (piano), Giordano Bruno (baixo), Vitor Cabral (bateria) e Filipe Coimbra (violão e guitarra). Sobre o repertório, ela afirma que seu principal desafio é não ficar presa àquilo que seu público espera. “Eu tenho uma história, claro, e ela está presente aqui. Mas não queria fazer um espetáculo olhando só para trás. As músicas precisam conversar com quem eu sou hoje. Tem músicas que fazem parte e outras que chegaram agora, e é esse encontro o mais importante”.

Refletindo sobre sua obra e influência, a cantora afirma ainda que, se pudesse falar com a sua versão jovem, lhe diria para confiar nas suas escolhas. “Acho que a gente aprende muito com o tempo. Algumas coisas que pareciam urgentes deixam de ser. Eu diria para aquela Simone continuar cantando, continuar estudando, fazendo esporte, continuar curiosa. E não perder a capacidade de se surpreender”, enfatiza, revelando sua busca incessante por renovação.



Na entrevista, ela reafirma seu carinho pelo público pernambucano: "É um estado que sempre teve uma relação muito bonita comigo, com a minha música. Quero chegar, cantar, olhar para as pessoas e sentir essa resposta. Um show acontece dos dois lados", exalta Simone.