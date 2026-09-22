Mulher vestida de tubarão circula na praia de Boa Viagem em performance artística

A artista Renata Caldas apresentou a ação "Tubarão Fêmea" na praia, no calçadão da Avenida Boa Viagem e no Parque Dona Lindu

Artista Renata Caldas provoca reflexões sobre as relações dos recifenses com a água (Foto: Walton Ribeiro/ Divulgação)

A artista brasiliense Renata Caldas apresentou a performance "Tubarão Fêmea" na praia de Boa Viagem na tarde do último domingo (20) na programação do evento Spa das Artes. Ela carregava um garrafão de água mineral e, no final, entrou em uma piscina de plástico dentro da Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu.

Renata começou a circular na areia, depois subiu o calçadão da avenida e seguiu para o Parque Dona Lindu. "Quando eu fui juntando os elementos que eu queria trabalhar, fui percebendo que era um assunto só, o garrafão, a piscina de plástico, os incidentes com tubarões, a poluição e o meio ambiente", explica a artista, que provoca uma reflexão sobre a relação dos recifenses com a questão da água.

"A concepção da performance surgiu do senso comum de que o tubarão, esse temido animal marinho de dentes afiados, é geralmente associado à figura do macho. Temos em mente um animal tão ameaçador que sequer imaginamos um tubarão de outro gênero. Quero apresentar outro ponto de vista possível, com potência e delicadeza, um tubarão fêmea", explica a performer, que mora no Recife há 8 anos.

Promovido pela Prefeitura do Recife, o Spa das Artes continua até domingo em diversos pontos da cidade. Além de performances de rua, há exposições, festas, shows e mostras de vídeo. No Parque Dona Lindu, está em cartaz o Salão Recife de Artes Visuais, com obras de 37 artistas.

A programação completa está disponível no site da prefeitura.