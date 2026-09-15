'A Fazenda 18': conheça os participantes do reality rural da Record

Com apresentação de Adriane Galisteu, a nova edição do reality show da Record promete disputas acirradas pelo prêmio de R$ 2 milhões

A Fazenda 17 terá apresentação de Adriane Galisteu (Reprodução/Redes Sociais)

A nova temporada de A Fazenda estreou na Record sob o comando de Adriane Galisteu. A 18ª edição do reality show reúne 22 participantes - entre atores, cantores, jornalistas, modelos e influenciadores - que disputarão o prêmio de R$ 2 milhões. A edição contará ainda com quatro visitantes e novidades na dinâmica do jogo.

Confira a lista e a biografia dos participantes confirmados no elenco:

Quem são os peões de A Fazenda 18?



Serginho Hondjakoff (42 anos): Ator, ficou conhecido nacionalmente pelo icônico personagem Cabeção, da novela Malhação (TV Globo).

Adryana Ribeiro (52 anos): Cantora, ganhou notoriedade como vocalista do grupo Adryana e a Rapaziada. Na Record, participou dos realities Power Couple Brasil 3 (2018), Dancing Brasil (2018) e Troca de Esposas (2023). Mãe de Enrico, de 5 anos, atua também como criadora de conteúdo sobre lifestyle, maternidade e bem-estar.

Mayk Leão (31 anos): Influenciador digital. Nascido em Campo Largo (PR), veio de uma família de agricultores e viralizou na internet ao produzir vídeos sobre supostos óvnis. Trabalhou durante dez anos na assistência direta a pacientes em pronto-socorro e UTI.

Thaíde (58 anos): Músico e jornalista. Nascido em São Paulo, é um dos pioneiros do hip-hop no Brasil. Artista multimídia, atua como rapper, compositor, apresentador, DJ, ator e podcaster. Sua faixa Corpo Fechado é considerada um marco do rap nacional.

Stephanie Gomes (26 anos): Criadora de conteúdo. Nascida no Rio de Janeiro, é filha da personalidade de mídia Solange Gomes e do cantor Waguinho. Em 2023, integrou o elenco do reality A Grande Conquista. Atualmente, produz materiais sobre beleza e cuidados pessoais.

Tina Calamba (33 anos): Modelo e jornalista. Nascida em Huambo, Angola, reside em São Paulo. Ex-participante do BBB 23, foi eleita Miss Benguela em 2012 e mudou-se para o Brasil em 2014. Foi a primeira influenciadora angolana a figurar na lista Forbes Africa Lusófona Under 30. É autora do livro O Poder da Ousadia.

Jônatas Faro (38 anos): Ator e cantor. Nascido em Niterói (RJ), estreou na TV na novela Chiquititas (1998). Acumula atuações em tramas como Malhação, Insensato Coração e Cheias de Charme, na TV Globo, além da novela Apocalipse e uma participação especial em Jesus (2019), na Record.

Gabriel Torres (36 anos): Apresentador e ator. Nascido em Campinas (SP), é ex-marido da apresentadora Mara Maravilha. Foi jurado do programa Canta Comigo por cinco temporadas e esteve à frente de realities musicais e de empreendedorismo.

Rikardo Negro (36 anos): Modelo. Nascido em Niquelândia (GO), integrou a Casa de Vidro do BBB 26, protagonizou o videoclipe Luz do Luar, do cantor Zé Felipe, e atuou como assistente no Programa da Eliana.

Lucas Bissoli (36 anos): Médico e criador de conteúdo. Nascido em Serra (ES), ganhou projeção nacional ao participar do BBB 22. Nas redes sociais, compartilha conteúdos voltados a esporte, saúde e rotina pessoal.

Jottapê (26 anos): Ator e cantor. Nascido em São Paulo, atuou no filme O Menino da Porteira e na novela Avenida Brasil. Foi protagonista da série Sintonia, na Netflix. Após anos de sucesso no funk, transicionou sua carreira musical para o segmento gospel.

Renata Del Bianco (40 anos): Atriz e médica veterinária. Ganhou destaque nacional ao interpretar a personagem Vivi na primeira versão da novela Chiquititas e integrou o elenco do humorístico A Praça é Nossa.

Com informações do Estadão Conteúdo.