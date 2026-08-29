Disco de estreia de Nathalia Queiroz, 'Pássaras Auroras' amplia universo iniciado em livro homônimo

Inspirado no livro homônimo da artista pernambucana, o disco tem produção musical de Breno Rocha e já está disponível nas plataformas digitais

O disco está disponível nas plataformas digitais a partir deste sábado (29) (Foto: Jonas Araújo)

Ampliando seu universo poético através do seu álbum de estreia "Pássaras Auroras", a artista pernambucana Nathalia Queiroz se inspira no seu livro homônimo publicado este ano pela Editora Tamuatá para, assim, desdobrar a própria obra literária e unir música, imagens e poesias.

Já disponível nas plataformas digitais, o disco tem produção musical de Breno Rocha e foi concebido com forte apelo cinematográfico, utilizando efeitos sonoros, ambiências e texturas para construir uma atmosfera sonora bastante específica, descrita por ela como uma tessitura de versos e trajetórias femininas variadas.

"Como um espaço ampliado do livro, dou materialidade, temporalidade e território a essas vozes com o lançamento do meu primeiro álbum sonoro, honrando a oralidade que acolhe minha poesia, em busca do canto e da canção como lugar de pertencimento", destaca a artista. "Amizades queridas que têm testemunhado as traduções da minha jornada da imagem para artista da voz compõem o disco".

Reunindo oito faixas, distribuídas em cerca de 30 minutos, "Pássaras Auroras" é um lançamento independente. São sete composições nas quais a poesia é atravessada por efeitos e intervenções instrumentais, e uma canção de encerramento.

O trabalho reforça uma pesquisa íntima e intuitiva que atravessa os últimos dez anos da carreira de Nathalia, que declara trazer no álbum as traduções das imagens produzidas pela sua artista visual para o campo das sonoridades. "São estéticas diversas, mas que orbitam a mesma questão fundamental: pelas frestas, feridas, de onde brotam as mulheres vivas, até onde pode chegar as potencialidades de suas vozes? Me ponho à prova enquanto performance da minha própria voz", reflete.

Antes de "Pássaras Auroras", Nathalia Queiroz participou como poeta, cantora e compositora dos álbuns "Canções, Não" e "Teu Nome Vem de Longe", do saudoso poeta, cantor e compositor Carlos Gomes, além de ter um poema musicado pela poeta e cantora e compositora Maju, sob o título "O dia em que descobri o meu lado do rio".

Em 2024 performou nos palcos pernambucanos com o projeto “Na Ponta da Agulha”, que entrelaça poesia e canção, com as artistas Maju e Larissa Veloso, e, em 2026, fez algumas apresentações com poesia e canção em parceria com a poeta, cantora e compositora Iyadire Zidanes.