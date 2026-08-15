Samba é instrumento de combate em 1º disco 100% autoral de Teresa Cristina: "Estou pronta para a guerra"

Primeiro álbum de Teresa Cristina com repertório inteiramente inédito e próprio, "Tudo Que Eu Tenho" une samba a um contundente discurso político e social

Com "Tudo Que Eu Tenho", Teresa Cristina assume o protagonismo autoral além da sua voz (Foto: Nana Moraes)

Uma das maiores intérpretes do samba, Teresa Cristina possui uma voz completamente autoral — daquelas que é possível reconhecer logo na primeira vogal. Mas, após dedicar sua discografia especialmente a mestres como Cartola e Noel Rosa, a cantora carioca enfim estende essa autoria ao que canta com o lançamento de “Tudo Que Eu Tenho”, seu primeiro álbum composto totalmente por canções inéditas e próprias.

Já disponível nas plataformas digitais, o trabalho demonstra ao Brasil que Teresa tem voz não apenas para reverenciar o passado, mas para demarcar o posicionamento social, político e espiritual de uma artista sintonizada com o seu tempo, sempre conduzida pela elegância do samba.

“Cantar é vestir-se com a voz que se tem”, escreveu a artista em “Cantar” (2007). Quase 20 anos depois, pode experimentar o outro lado da metáfora. “Eu nunca me senti tão nua quanto agora, colocando todas essas músicas na roda”, confessa Teresa Cristina em entrevista ao Diario.

Até “Melhor Assim” (2010), a cantora chegou a gravar algumas composições suas pontuais, mas nunca um trabalho inteiro. “Sempre fiquei com a impressão de que não me mostrava por completo às pessoas. Durante muito tempo, fui intérprete, mas sentia que faltava revelar outras partes de mim, inclusive a compositora. Agora, vendo tudo pronto e ouvindo faixa por faixa, fiquei muito feliz, porque acho que tem muito Brasil ali dentro”, celebra.

"Tudo Que Eu Tenho" é o primeiro álbum de Teresa Cristina com repertório inteiramente inédito e próprio (crédito: Foto: Nana Moraes)

Seu contato com o samba começou aos 8 anos, quando o pai colocava Candeia para tocar em casa. Ali, mais do que aprender a cantar, Teresa começou a construir uma forma de se relacionar com o mundo. “O samba me ensinou a respeitar os mais velhos, a acolher quem está chegando e a olhar para o outro.

Através dele, a gente aprende a usar a comida como ferramenta de amizade e união, além de aprender a contestar. O samba deixa de ser apenas um gênero musical e passa a ser uma maneira de se portar, de se vestir e de estar diante da sociedade. Ele se torna um modo de vida”, destaca.

Talvez seja essa a razão pela qual Teresa se posiciona de forma tão enfática em “Tudo Que Eu Tenho”. O disco eleva o samba de raíz ao status de uma bandeira hasteada para o combate, sobretudo em “Meu Bloco”, “Bato Pa Ó” e na faixa-título, em que a cantora expõe inquietações políticas, religiosas e existenciais.

“Temos armas para lutar contra a desinformação e o negacionismo, mas precisam vir acompanhadas de uma voz”, observa. “Hoje, lemos nos livros sobre a interferência e os interesses estadunidenses no Brasil, mas não estamos tão distantes daquela realidade. Eu estou pronta para a guerra”, afirma a carioca.

O trabalho entrelaça encontros generosos com Marisa Monte, Xande de Pilares, Moacyr Luz, Cézar Mendes, Mosquito, Bruno Barreto e Mingo Silva. “As parcerias são uma extensão da amizade, e agradeço muito aos meus parceiros porque eles me ajudaram a fazer um álbum florido”, ressalta.

De fato, essa força coletiva, guiada pela produção e arranjos de Pretinho da Serrinha, livra o repertório de marchar em uma linha previsível — rompendo com a monotonia de uma nota só comum a tantos sambistas — para desaguar com fôlego até mesmo no ritmo do calango e do maracatu.

A turnê de lançamento do projeto está prevista para setembro e, até o momento, passa por Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Teresa, que não se apresenta no Recife há 10 anos, desde o show em homenagem a Cartola, promete fazer sua parte para convencer os contratantes pernambucanos a trazê-la de volta à cidade.

“Quando deixamos de ir a um lugar para lançar um álbum, não é por falta de vontade”, diz a artista. “É porque não conseguimos ir com as nossas próprias pernas. Tive patrocínio para fazer esses três shows e espero que se multiplique para eu chegar a outras praças”, pontua.

