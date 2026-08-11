Após anúncio de cancelamento, governadora do DF confirma 59º Festival de Cinema de Brasília

Na segunda (10), o cancelamento da edição de 2026 do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro por falta de recursos foi confirmado pelo diretor-geral de produção do evento

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (Festival de Brasília/Divulgação)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), confirmou, na noite de segunda-feira (10), a realização do 59º Festival de Cinema de Brasília, que deve acontecer entre os dias 11 e 19 de setembro.

“Está confirmada a realização da 59ª edição Festival de Cinema de Brasília, evento marcado para 11 a 19 de setembro. Já determinei que a Secretaria de Economia providencie os recursos necessários para o evento”, publicou a governadora em sua conta na rede social X.

Na segunda, o cancelamento da edição de 2026 do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro por falta de recursos foi confirmado pelo diretor-geral de produção do evento, Henrique Rocha, em entrevista ao Jornal de Brasília.

Criado em 1965, o Festival de Brasília é o mais antigo festival de cinema do Brasil. Ao longo de seis décadas, o evento só deixou de ser realizado entre 1972 e 1974, quando foi suspenso em protesto contra a ditadura militar. Nem mesmo a pandemia de covid-19 interrompeu sua realização, com as edições daquele período sendo mantidas em formato adaptado.

Desde 2024, o Banco de Brasília (BRB) é o patrocinador master do festival. A instituição atravessa uma crise após transações envolvendo o Banco Master e está há cerca de um ano sem divulgar seus balanços financeiros.

