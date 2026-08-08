Paulista apresenta Mapa Cultural e anuncia editais da PNAB 2026

Plataforma reúne cadastro de artistas e agentes culturais do município e será utilizada nas inscrições para os novos editais de incentivo

A ferramenta implementada será principal canal de inscrição para editais da PNAB, permitindo que os fazedores de cultura mantenham seus perfis atualizados (Foto: Gerson Nascimento/ Prefeitura de Paulista)

A Prefeitura de Paulista apresentou, nesta sexta-feira (7), o Mapa Cultural do município, plataforma digital que reunirá informações sobre artistas, produtores, grupos, coletivos, espaços e demais agentes culturais da cidade. O lançamento, que ocorreu no auditório do Centro Administrativo, no bairro de Maranguape I, marcou o anúncio dos editais de 2026 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

A plataforma funcionará como um cadastro oficial da produção cultural do município e será utilizada como principal canal para as inscrições nos editais da PNAB. Por meio do sistema, os fazedores de cultura poderão manter seus dados atualizados e divulgar projetos, apresentações e programações.

A ferramenta também deverá auxiliar o poder público no planejamento e na gestão das políticas culturais, a partir da reunião de informações sobre o setor artístico local em um único ambiente digital.

Segundo o superintendente de Cultura do Paulista, Augusto Morais, a criação do Mapa Cultural representa um avanço para o setor no município.

“Hoje é um dia histórico para a cultura do Paulista. Estamos entregando mais um importante instrumento de política pública cultural. O Mapa Cultural será um grande catálogo digital da produção artística da cidade, permitindo que artistas, grupos e coletivos realizem seus cadastros, divulguem seus projetos e fortaleçam a cultura local”, afirmou.

Mais de 100 artistas devem ser beneficiados

Durante o evento, também foi anunciado o segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc no município. De acordo com a Secretaria de Turismo e Cultura, os editais previstos para 2026 devem beneficiar mais de 100 artistas do Paulista.

Ainda segundo Augusto Morais, as inscrições serão realizadas exclusivamente de forma digital. O link para acesso à plataforma será disponibilizado no portal oficial da Prefeitura.

Após realizar o cadastro no Mapa Cultural, os interessados poderão consultar os editais disponíveis e escolher aquele que corresponde ao seu perfil e à sua área de atuação para efetuar a inscrição.

“O Mapa Cultural será um grande catálogo digital da produção artística da cidade”, reforçou o superintendente.

Participantes

O lançamento contou com a participação de representantes ligados ao setor cultural, entre eles Carlos Santana, da empresa Mais Cultura e Comunicação, responsável pela consultoria do PNAB, e Misia Coutinho, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões de Pernambuco (Sated-PE).

A expectativa da Prefeitura é que a nova plataforma amplie a organização das informações sobre a produção cultural do município e facilite o acesso dos artistas e demais agentes culturais aos mecanismos de fomento disponíveis.