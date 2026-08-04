Suspense com Marcélia Cartaxo e Bruno Gagliasso promete emoções intensas e grandes atuações

Diario foi até o Rio de Janeiro acompanhar as filmagens do misterioso thriller psicológico 'Eternamente Sua', longa dirigido por Sérgio Machado e produzido por Joana Henning

A produtora Joana Henning, o diretor Sérgio Machado e o ator Bruno Gagliasso no set do filme, que começou as suas gravações em julho, no Rio de Janeiro (Foto: Roberto Thome)

Após transitar entre diferentes temas e estilos, do drama romântico de “Rio do Desejo” à animação de “Arca de Noé”, passando pelo documentário “3 Obás de Xangô” e pela recente minissérie “Maria e o Cangaço”, o diretor baiano Sérgio Machado finalmente concretiza uma vontade antiga: dirigir um suspense psicológico. Baseado livremente no conto “Leporella”, do autor austríaco Stefan Zweig, o filme “Eternamente Sua” começou a ser gravado no Rio de Janeiro em julho e depois seguirá para Cabaceiras, na Paraíba. O Diario foi convidado a acompanhar as gravações da produção na principal locação onde o misterioso enredo se passará.

O elenco conta com Marcélia Cartaxo e Bruno Gagliasso nos papéis principais, com participações de Romulo Estrela, Karine Telles, Débora Nascimento e mais.

“Desde que li a história pela primeira vez, há cerca de 15 anos, sonho em adaptá-la, sempre com Marcélia na cabeça para o papel principal. No fundo, é uma grande história de amor, mas dentro dessa proposta de cinema de gênero, da qual sou fã e que sempre quis ter a chance de fazer”, revelou o cineasta. “O conto examina várias questões relacionadas ao abismo social e à violência de classes. Como é uma adaptação muito livre, há diferenças cruciais, mas as duas obras falam sobre mundos totalmente opostos: um que está no topo da cadeia social e outro na camada mais baixa”, acrescenta.

Marcélia Cartaxo retribui a deferência do seu diretor e declara que Sérgio é um dos diretores mais sensíveis com quem já trabalhou. “Ele tem uma pegada naturalista e intimista, que mergulha nos nossos sentimentos de maneira intensa e profunda, mas com um olhar bem diferente das coisas que eu já fiz. Eu diria que a última vez que vivi uma experiência assim no set foi com Suzana Amaral em ‘A Hora da Estrela’”, destaca a atriz. “É um trabalho de observação, em que coisas são ditas apenas com o olhar. Está sendo uma descoberta muito interessante, já que temos trabalhado a questão da velocidade de maneira recorrente, e aqui há uma oportunidade de construir o suspense com um cuidado especial”.

Atento desde cedo à filmografia do mestre dos suspense Alfred Hitchcock, Sérgio Machado vem maturando essa reconfiguração da obra original com tanto cuidado e paciência que possui, hoje, um caderno de centenas de páginas com anotações e planejamentos. A produção chegou a mencionar que está nos planos deles lançar esse material no futuro, junto com o filme.

Durante a visita ao set, o Diario conheceu a casa onde boa parte da tensa narrativa se desenrola e acompanhou, com exclusividade, as filmagens de cenas-chave. O realizador mencionou sucessos como “Parasita” e “Coringa” como referências para algumas das ideias contidas no filme.

Durante uma pausa para maquiagem, Bruno Gagliasso, que também assina como coprodutor, reforçou que a força criativa que “Eternamente Sua” reúne. “Sérgio é um gênio, que tem muita propriedade sobre tudo o que está dirigindo e não para nunca de criar e repensar o roteiro. Já Marcélia é, para mim, o grande nome do cinema brasileiro, e a comoção pela volta de ‘A Hora da Estrela’ às salas prova como ela segue no imaginário das pessoas”, elogia.

Sobre o personagem, ele ressalta estar se divertindo, apesar da intensidade da jornada. “É uma história cheia de sutilezas, em que você tem que sentir uma coisa e demonstrar outra. Isso exige demais da nossa emoção. Ele é um cara instável, mas também muito prazeroso de interpretar”, adianta o ator.

Embora detalhes da trama tenham sido mantidos em segredo pela produção, a equipe demonstra confiança de que o projeto será ainda mais promissor do que o previsto.

“A nossa política pública, especialmente com o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), nos dá a chance de abraçar produções arriscadas, e é o caso de um filme de gênero como este. E o que estamos vendo aqui no set está surpreendendo de verdade”, conta a produtora Joana Henning. “O thriller psicológico permite várias experimentações de enquadramento, atuação e atmosfera. E, como Sérgio é uma pessoa tão aberta à colaboração e, ao mesmo tempo, incrivelmente estudiosa, é um filme que está permitindo uma artesania extraordinária e muito orgânica”.

Com muita coisa ainda por acontecer durante as gravações, “Eternamente Sua” ainda não tem previsão de estreia nos cinemas, mas já se coloca entre os filmes mais promissores dos próximos anos.

