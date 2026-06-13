Influenciador Vovô Anésio morre aos 88 anos

De acordo com o neto, Caio Rossi, o idoso sofreu uma parada cardiorrespiratória

Vovô Anésio aparecia em vídeos gravados e publicados pelo neto (ovovodobrasil via Instagram)

O influenciador Anésio Rossi, conhecido como 'Vovô Anésio', morreu na madrugada deste sábado (13), aos 88 anos. A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais.

"Hoje nos despedimos de alguém que deixou marcas de amor, sabedoria e bondade por onde passou. Seu sorriso, seus ensinamentos e seu carinho permanecerão vivos em cada lembrança, em cada história compartilhada e em cada coração que teve o privilégio de conhecê-lo", diz trecho do comunicado.

De acordo com o neto, Caio Rossi, Vovô Anésio sofreu uma parada cardiorrespiratória. O velório será realizado na Igreja da Praça Matriz de Rincão, em São Paulo, a partir das 18h.

Fama nas redes sociais

Vovô Anésio aparecia em vídeos gravados e publicados pelo neto. O conteúdo mostrava a rotina e as interações bem-humoradas entre os dois, acumulando milhões de visualizações.



